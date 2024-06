女友太愛炫富「害巴西毒梟被抓了」　狂PO渡假爽片超高調

▲塞西莉亞經常在IG高調炫富,害毒梟男友被抓了。(圖/翻攝當事人IG,下同。)



記者吳美依/綜合報導

巴西警方27日宣布逮捕大毒梟馬修斯(Matheus Almeida),此人長期被懷疑在聖保羅經營販毒集團,卻遲遲沒有暴露犯罪證據,如今卻因為女友經常在Instagram高調炫富,終於露出馬腳。

馬修斯是一個龐大販毒網絡的中間人,很少親自處理毒品運輸,因此也把犯罪行為隱藏得很好。當局苦苦找不到證據,決定把調查重點轉向他的女友28歲塞西莉亞(Cecilia Calixto),果然有了收穫。

警方發現,塞西莉亞唯一的收入來源,就是在家族經營的小型服飾店擔任銷售員,卻經常在Instagram分享奢華日常,包括購買各種珠寶、鑽石與精品,享受昂貴的渡假之旅,幾個月內多次接受醫美及整形手術,包括隆鼻、豐胸、抽脂等,甚至還有收藏豪車,非常可疑。

他們追查後發現,塞西莉亞不僅是馬修斯的女友,也是販毒集團的財務管理者,她會利用掛名公司與人頭帳戶等方式分散財產、掩人耳目,卻仍忍不住在社群媒體上炫富。

