女友太愛炫富「害巴西毒梟被抓了」　狂PO渡假爽片超高調

▲塞西莉亞經常在IG高調炫富，害毒梟男友被抓了。（圖／翻攝當事人IG，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴西警方27日宣布逮捕大毒梟馬修斯（Matheus Almeida），此人長期被懷疑在聖保羅經營販毒集團，卻遲遲沒有暴露犯罪證據，如今卻因為女友經常在Instagram高調炫富，終於露出馬腳。

馬修斯是一個龐大販毒網絡的中間人，很少親自處理毒品運輸，因此也把犯罪行為隱藏得很好。當局苦苦找不到證據，決定把調查重點轉向他的女友28歲塞西莉亞（Cecilia Calixto），果然有了收穫。

警方發現，塞西莉亞唯一的收入來源，就是在家族經營的小型服飾店擔任銷售員，卻經常在Instagram分享奢華日常，包括購買各種珠寶、鑽石與精品，享受昂貴的渡假之旅，幾個月內多次接受醫美及整形手術，包括隆鼻、豐胸、抽脂等，甚至還有收藏豪車，非常可疑。

他們追查後發現，塞西莉亞不僅是馬修斯的女友，也是販毒集團的財務管理者，她會利用掛名公司與人頭帳戶等方式分散財產、掩人耳目，卻仍忍不住在社群媒體上炫富。

Namorada de traficante “emergente” fez plástica no nariz, seios e lipo



A operadora do esquema criminoso, Cecília Calixto, fez rinoplastia, implantou próteses de silicone nos seios e repaginou o corpo com lipo HD pic.twitter.com/tm78fcQdbx — Metrópoles (@Metropoles) June 27, 2024

儘管相對較為低調，但馬修斯也在社交媒體上露出馬腳，他經常出國渡假，出席名流雲集的高檔派對，疑似在那裡供應毒品，也以鑲鑽金鍊的造型著稱。

馬修斯與塞西莉亞已於27日雙雙落網，而警方仍在追查另外17名嫌疑人。