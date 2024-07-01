泰籍女子失控砸店！小CK首發聲致意員工與顧客　曝毀損金額無細算

記者張毓容／台北報導

昨日（6／30）下午有名泰籍女子因不明原因，在素有「小CK」之稱的鞋履時尚品牌CHARLES & KEITH 台北101店櫃突然失控暴走砸店，事發當下影片在網上流傳而引發關注。品牌今（1日）稍早也發出正式聲明，對事情中所有受影響者，包括店內員工與顧客表達深切的關懷和慰問，而針對當天毀損金額，品牌表示沒有細算，沒有人員受傷就是最好的，到此圓滿落幕。

▲小CK台北101店昨日（6／30）被一名泰籍女子鬧場。（圖／陳小姐授權使用）

6／30當日下午一名穿著粉色洋裝的泰籍女子至台北101逛街，卻發生失控狀況，不僅在商場走道亂舞，並至櫃內鬧場翻動商品、將貨架上商品全掃在地上，甚至傳出出手攻擊店員。好在台北101商場保全隨即至現場處理並報警，警方獲報後已協助將該女子送往醫院安置觀察，店內也無人員受傷，之後台北101商場也繼續正常營運。

針對外界關心的店內毀損金額，《ET FASHION》特別詢問品牌，公關表示「沒有細算毀損的金額總價，就是幾件商品和店內傢俱略有損傷，沒有人員受傷就是最好的，希望可以到此圓滿落幕」。

【CHARLES & KEITH 聲明全文】

2024年 6月 30日下午，CHARLES & KEITH 位於台北 101購物中心的門市，一名顧客作勢攻擊店員，並損壞店內商品和傢俱。我們對於此事件中的所有受影響者，包括我們的員工和在場顧客，表達深切的關懷和慰問。



我們的首要任務是確保每一位員工和顧客的安全和福祉。台北 101同事在事件發生後迅速採取了適當的措施，並協助警方和醫護人員對該名顧客進行了處理。我們深信，每一個人都有可能在某些時刻需要幫助，我們將持續關注此事的發展，並與相關部門合作，提供該名顧客所需的幫助。



在這個過程中，我們要感謝所有顧客的理解。我們將繼續努力為每一位到訪CHARLES & KEITH的顧客提供安全、愉快的購物體驗。最後，我們也特別感謝台北 101 購物中心主管及我們門市同事在此事件中的專業和冷靜處理，他們的努力和奉獻精神值得我們的肯定和感激。

