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「動畫同樂會」花蓮文創園區登場！限定版「360度沉浸投影」展出

▲▼「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在「花蓮文創園區」舉辦，受到地震影響延期至7月13日、14日。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB））

▲台灣原創動畫集結！「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在「花蓮文創園區」舉行。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB）提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽原預計今年4月在「花蓮文創園區」舉辦，受到地震影響延期至7月13日、14日，攜手多組C-LAB動畫創作者基地的台灣團隊參展，放映內容分為6大單元包括打造花蓮限定360度沉浸式投影「DOME特別特映」，並有親子遊戲室、市集等活動。

台灣當代文化實驗場C-LAB「動畫創作者基地」自2022年啟動後，徵集優秀動畫團隊進駐，在這次主題展覽，將呈現基地發展動畫的成果。活動已於4月在嘉義文創園區舉辦，2天內超過千人參與。

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▲▼「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在「花蓮文創園區」舉辦，受到地震影響延期至7月13日、14日。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB））

▲「DOME特別特映」花蓮場限定，360度沉浸式投影。

「DOME特別特映」是花蓮場限定單元，邀請動畫基地夥伴「FPA浮點設計」以藝術新創品牌「SYZNR」所創作的系列音像創作《On Earth Series》、從生命與自然力作為出發點，反思人類之於地球的價值為何。更藉由球形DOME所構築成的「360度沉浸式投影」，邀請觀眾一同思考。
 
「主題展覽」邀了動畫創作者基地的15家團隊、創作者，以及協辦單位「動畫特效協會」與「國研院國網中心」參展，包括曾獲台北電影節獎項的導演林青萱、以短片《多雲時情》入圍眾多國際影展的連想有限公司、推出原創動畫電影《貓影特工》和《妖果小學——水果奶奶的大秘密》的肯特動畫數位獨立製片股份有限公司。

▲▼「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在「花蓮文創園區」舉辦，受到地震影響延期至7月13日、14日。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB））

▲▼「主題展覽」邀了動畫創作者基地的15家團隊、創作者參展。

▲▼「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在「花蓮文創園區」舉辦，受到地震影響延期至7月13日、14日。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB））

活動中的「親子遊戲室」單元，是由連想創意提供的奇幻音樂動畫影集《YaYa's Band 芽芽樂團》，以玩耍冒險、團隊合作為主題，又萌又可愛的音樂生物主角，帶領觀眾一起學習、發現、感受音樂，映後還有互動遊戲，推薦學齡前的小朋友參與。
 
「專題放映」播放2023年動畫新秀孵育計畫的新秀樣片、台灣動畫IP推動計畫的片花，並邀請新秀學生與資深導師對談，分享創作經驗。

「基地夥伴特映」單元展示了包括《肉肉園 Ro Ro Land》、《Origin》、《氣息》、《未明》和《多雲時情》等多部基地進駐夥伴的作品。

▲▼「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在「花蓮文創園區」舉辦，受到地震影響延期至7月13日、14日。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB））

▲▼台灣原創動畫集結！「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在7月13日、14日於「花蓮文創園區」舉辦。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB））

▲▼「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在「花蓮文創園區」舉辦，受到地震影響延期至7月13日、14日。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB））

「午後電影院」將放映《重甲機神：神降臨》和《妖果小學——水果奶奶的大秘密》，並安排映後座談。國網中心的「HPC 台灣動畫大賽」展示了歷屆精選作品，並介紹雲端GPU算圖技術。

▲▼「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在「花蓮文創園區」舉辦，受到地震影響延期至7月13日、14日。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB））

▲「午後電影院」將放映《妖果小學——水果奶奶的大秘密》。

「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽將於7月13日、14日在花蓮文創園區舉行，期待花東居民、各地民眾一起探索台灣動畫的魅力。

▲▼「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」展覽在「花蓮文創園區」舉辦，受到地震影響延期至7月13日、14日。（圖／台灣當代文化實驗場（C-LAB））

「故事魔法的搖籃——動畫同樂會」
日期 ▸ 2024年7月13日（六）～7月14日（日）
時間 ▸ 11:00-18:00
地點 ▸ 花蓮文創園區 第10棟

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