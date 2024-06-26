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甘肅13歲少年殘忍「殺害8歲女童」　女童家屬：至今未獲任何道歉

▲小朗以刀殘忍殺害小花。（示意圖／CFP）

▲小朗用刀殘忍殺害小花。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅通渭縣一名年僅8歲的女童小花（化名）先前遭13歲的鄰居小朗（化名）殺害。小花的父親表示，女兒遇害後，遺體還被兇手侵犯，且身上有多處刀傷。該起案件於今日開庭，小花的家屬表示，至今尚未獲得小朗一家的道歉。

據《四川觀察》報導，2022年9月25日中午，小朗提前預備犯罪工具，將小花騙至荒地中殘忍殺害，又對屍體進行侵犯，犯罪手段極其殘忍，造成了極為惡劣的社會影響，也給受害人家屬造成了極為嚴重的精神創傷，震驚了整個中國社會。

當地警方表示，小朗因為從小被母親打罵，所以非常痛恨女性，甚至起了殺意，預謀殺害的對象甚至包含自己的母親，及班上成績好的同學。

小花的父親氣憤地說道，「小朗被羈押至今，對自己所犯的錯誤保持無所謂的態度，絲毫沒有悔罪，心理極度不健康，存有較大的危害性，應該依法追究他故意殺人罪的刑事責任，且從重處罰，建議對小朗判處無期徒刑。」

▲小朗將小花騙至山中殺害。（示意圖／CFP）

▲小朗將小花騙至荒地殺害。（示意圖／CFP）

小花的父親還表示，「小朗的父母對兒子疏於管教，導致他殘忍殺害小花，事發至今都沒向我們道歉、賠償、獲取諒解。我懇請法院制裁，以維護我們的合法權益，並維護法律的尊嚴。」

他說道，自己是一名單親父親，只有一個女兒，但因長期在外地上班，孩子由家中二老照顧，「女兒遇害後，我父親深受打擊，消瘦到皮包骨，母親的精神疾病也加重了，生活難以自理。我現在只想給還給孩子一個公道，必須嚴懲兇手。」

報導指出，2021年3月1日起實施的《中國刑法修正案（十一）》規定，已滿12歲不滿14歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應負刑事責任。

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