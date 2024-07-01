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大陸 大陸焦點 特派現場

帶妝比賽跑第一！陸田徑女神「假睫毛掉了」直播全放送　整場錯愕

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「田徑女神」吳艷妮曾在亞錦賽和亞運發生搶跑事件，慘遭網友出征，形象一度翻黑，但5月她在日本連拿2站冠軍成功洗白爆紅。6月30日，大陸2024年全國田徑冠軍賽女子100米欄決賽中，吳豔妮再次展現出良好競技狀態，最終以12.74秒奪冠。賽後採訪時還出現一個小花絮，吳豔妮在鏡頭前突然「假睫毛掉了」，嚇得她當場捂住眼睛。

據《魯中晨報》報導，大陸全國田徑冠軍賽暨全國田徑大獎賽總決賽6月30日在山東省日照市繼續進行，吳豔妮、林雨薇和夏思凝3位大陸人氣選手齊聚女子100米欄決賽。最終，吳豔妮以12秒74創造PB（個人最好成績）獲得冠軍，也創造了今年亞洲該項目最好成績，林雨薇以13秒00獲得亞軍，夏思凝排在陳佳敏之後，位列第四。

全國田徑冠軍賽，是大陸田徑項目中規格最高的全面性賽事之一，在女子100米欄項目中，被網友稱為「三朵金花」的吳豔妮、林雨薇和夏思凝均參加比賽。

因多數田徑項目的奧運達標期和排位期截至6月30日，本站比賽也被視作中國田徑選手爭奪巴黎奧運會資格的最後機會。

女子100米欄項目，巴黎奧運會達標線為12秒77。3人中，林雨薇、吳豔妮分別憑藉杭州亞運會奪冠的12秒74和成都大運會的12秒76獲得奧運資格，夏思凝今年5月在重慶跑出13秒08的個人新高，但距巴黎奧運會達標線還有較大差距。

▲▼吳艷妮採訪時假睫毛掉了。（圖／翻攝自影片）

▲吳艷妮採訪時假睫毛掉了。（圖／翻攝自影片）

吳豔妮近期狀態火熱，3月以來，她在多個室內賽中接連刷新60米欄個人最好成績，5月，又在兩站世界田聯洲際巡迴賽上奪得冠軍。

就在幾天前，6月26日，吳豔妮還更新個人微博，表達了對巴黎奧運會的期待，「想想一年前，再看看現在，我是幸福的！曾經遙不可及的賽場，如今就在眼前了。我很期待，我超興奮，我不緊張，我急不可待啦！」

在賽後採訪時，發生了一些小插曲。吳豔妮用衛生紙擦汗時不小心弄掉了睫毛，嚇得當場捂住眼睛，大喊「哎呀，我的假睫毛掉了」，網友看後也直呼超可愛。

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