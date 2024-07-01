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苗栗超速取締「桿王」出爐！頭屋鄉台13線這一支　半年抓4649件

▲苗栗警察局公佈今年上半年固定式超速取締件數，頭屋台13線蟬連桿王寶座。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲苗栗警察局公佈今年上半年固定式超速取締件數，頭屋台13線蟬連桿王寶座。（圖／苗栗縣警察局提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣警察局今（1）日公佈113年上半年超速固定桿取締件數統計，全縣總件數26,300件，頭屋鄉台13線、國道1號頭屋交流道附近處為4649件，繼去年後蟬連「桿王」寶座。警察局長陳世煌呼籲用路人，應遵守道路速限行駛，保障自身及他人安全。

警察局交通隊指出，統計今年1月到6月底止，全縣各交通要道的超速固定桿取締總件數為 2 萬 6,300 件，其中超速件數前3名的照相桿，依序為頭屋鄉台13線24.2公里處為4,649件、竹南鎮公義路 1557號為4,317 件及大湖鄉台3 線 127.3 公里處為3,508件。

▲苗栗警察局公佈今年上半年固定式超速取締件數，頭屋台13線蟬連桿王寶座。（圖／苗栗縣警察局提供）

警方說，對照去年取締違規超速件數，頭屋鄉台 13 線24.2 公里處繼去年後，繼續蟬聯桿王寶座，該處110年1月1日起啟用，取締件數一直名列前茅。另外，警方也統計全縣固定式測速照相桿，發現上半年超速逾 40公里以上的危險駕車計有 191件，其中1月4日深夜在台61線、北上97.5公里後龍路段，測得最高時速達 164 公里、超速 84 公里，該車除依照道路交通管理處罰條例處以 3 萬6,000 元罰鍰外，並吊扣牌照 6 個月。

▲苗栗警察局公佈今年上半年固定式超速取締件數，頭屋台13線蟬連桿王寶座。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲苗栗警察局公佈今年上半年固定式超速取締件數，頭屋台13線蟬連桿王寶座。（圖／苗栗縣警察局提供）

警方另分析今年上半年肇事原因，違規超速的 A1類（死亡）交通事故共計 4 件，相較 112 年下半年 10 件已減少60%，顯見實施速度管理，儼然已讓民眾主動養成遵守速限行駛習慣，進而防制交通事發生。

警察局長陳世煌表示，暑假出遊旺季到來，苗栗縣富有獨特的山城美景及客家文化，可以預見前來旅遊的人、車潮將大幅增加，在此提醒用路人，應遵守道路速限行駛，保障自身及他人安全，才可以玩得更開心。

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