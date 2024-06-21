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社會 社會焦點 保障人權

是旁邊的賓士啦！枋寮海豚灣拍到超速47km　警開錯對象主動撤銷

▲枋寮警分局四組長葉順政表示主動撤銷罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局四組長葉順政表示主動撤銷罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有民眾投訴開車行經屏東枋寮知名地點海豚灣前7-11遭到警方的測速槍拍到「超速47公里」並開立罰單，但他的VOLVO轎車明明時速只有69公里，在限速60公里的開罰範圍內，不明白為何被開單，事後調閱行車紀錄器畫面一看，當時有一輛賓士車從慢車道呼嘯而過，質疑超速的是這輛賓士車，但測速槍沒有抓到賓士車，卻讓他成了代罪羔羊。枋寮警方表示，經檢視照片及民眾提供影片，見另一輛車從慢車道快速駛入，致測速照相儀器偵測車輛與違規車輛不符，警方將主動撤銷罰單，避免造成民眾困擾。

▲被開單車子 。（圖／取自記者翻料網） 

▲▼屏東警方開錯單主動撤銷。（圖／記者陳崑福翻攝）

 ▲枋寮警分局四組長葉順政表示主動撤銷罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

投訴駕駛提供當時行車紀錄器畫面，指車子經過警方的側速儀器時，畫面顯示速度為69公里，就在這時，一輛灰黑色的賓士車從慢車道高速超車而過，結果爆料民眾卻收到枋寮分局枋寮派出所開出的「超速47公里」罰單，明顯是誤開。

他說，一般人都相信警方的專業測速儀品應該不會出錯，但實際上還是會有誤失，不但沒抓到超速47公里的賓士車，反而拿未違規的民眾車輛祭旗，罰款12000元加吊扣牌照6個月及記點3點，實在有夠誇張。

枋寮警方表示， 民眾指稱於屏東縣枋山鄉台1線454.3公里南下遭測速照相取締超速違規，該路段限速為60公里，民眾行經該測速位置測得時速107公里，超速47公里，遭本分局製單舉發，經檢視照片及民眾提供影片，見另一輛車從慢車道快速駛入，致測速照相儀器偵測車輛與違規車輛不符，警方將主動撤銷罰單，避免造成民眾困擾。

枋寮警方未來製單時將先行檢視測速製單照片，並由分局業務組複試檢查，以免影響民眾權益。

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