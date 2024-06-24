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社會 社會焦點 保障人權

23歲男掛假車牌頻超速被逮　苦主被通知超驚喜：我還沒報案

▲警方於網路發現有人車牌遭冒用而吃上罰單。（圖／桃園警分局提供）

▲警方於網路發現有人車牌遭冒用而頻吃罰單。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

23歲劉姓男子因違規超速被扣車牌，竟異想天開購買偽造車牌使用，但超速習性不改的劉男依舊違規超速，警方於網路巡邏時，發現陳姓車主反映機車號牌遭某騎士偽造盜用，使其收到多張交通罰單，員警巡邏時發現該名劉姓騎士載著女友，立即進行攔查，除依法移請偵辦，並依懸掛偽造車牌違反交通管理處罰條例，處3600元以上10800元以下罰鍰。

▲巡邏員警在道路上發現該名冒用車牌騎士，當場將他攔下。（圖／桃園警分局提供）

▲巡邏員警在道路上發現該名冒用車牌騎士，當場將他攔下。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所警員張可昇於22日執行網路巡邏時，在網路某交通討論社群發現一位陳先生反映機車號牌遭盜用，害他收到多張超速罰單。張員主動追查，發現該騎士住在桃園市大多於大園、桃園一帶活動，23日15時許，張員與同仁洪紹珉巡邏時，在桃園區中山路發現該名騎士，立即尾隨將其攔下，該名劉姓騎士與其女友被員警攔下還一頭霧水，問員警是否要酒測？員警查詢其號牌問題時，劉男當場支吾其詞。

▲除依法偵辦外並依懸掛偽造車牌違反交通管理處罰條例，處3600元以上10800元以下罰鍰。。（圖／桃園警分局提供）

▲除依法偵辦外並依懸掛偽造車牌違反交通管理處罰條例，處3600元以上10800元以下罰鍰。。（圖／桃園警分局提供）

據瞭解，劉男先前因超速違規被吊扣機車號牌，為求上下班方便，就請人製作一面假車牌懸掛，但因經常性超速違規害車主收了多張罰單而露餡，警方將劉男依法移請偵辦，同時依道路交通管理處罰條例第12條1項3款進行舉發，處3600元以上10800元以下罰鍰。

正在離島工作的被害人陳男接到員警通知非常高興，自己還沒報案警察已經將對方查獲，對於員警的熱忱積極再三肯定。

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