Google宣布9／23終止「1實用」功能！官方提醒：快備份

▲Google宣布將關閉文件掃描管理器的功能。（圖／路透）

文／林依榕／今周刊

Google Podcast的服務6/26才終止，沒想到才隔一天，Google 6/27日又宣布文件掃描管理器功能也要關閉，時間訂於9/23，提醒用戶們趕快將重要文件備份；至於備份到哪裡放比較好，Google也提供了參考。

Google指出，目前雲端硬碟已經有新版的文件掃描管理器，9/23起就要暫停原有的舊版文件掃描管理器（Stack：PDF Scanner by Google）。

因此，用戶們如果想要使用掃描功能，可以改到雲端硬碟進行掃描、儲存或管理文件；那該如何將檔案轉移到雲端硬碟，Google說明，在舊版的「文件掃描管理器」已增加移轉功能，一鍵就能把所有的文件匯出到Google雲端硬碟「我的雲端硬碟」中，匯出的檔案會收入在「Stack」資料夾。

不過許多網友對於Google的更新似乎不領情，美國論壇《reddit》論壇充斥著對Google的抱怨，認為不斷取消實用的服務，又再和其他應用程式合併，變得非常難用。

更多今周刊文章

台積電(2330)逼近千元買不下手？「它」績效狠甩0050，報酬率64.19％！達人：存股1檔ETF，就能跟著趨勢賺

0050、台積電漲這麼多，要不要賣？不甘心定期定額扣在高點...達人：大盤高時我會存股「這種ETF」