男友發4張用餐照出事了　她揪貓膩揭謊秒斷10年情

▲大陸一名女子看到男友發的用餐照之後，抓到男友出軌並提出分手。（圖／翻攝微博）



記者楊庭蒝／綜合報導

中國河南省一名男子與家人外出洛陽市用餐，並透過微信傳送4張照片給女友，結果反被女友懷疑出軌，最終提出分手。此事曝光後在網上引發熱議，許多網友對女友的觀察力表示驚嘆，認為她憑直覺揭穿了男友的謊言。

該男子當天宣稱與家人到一家中餐廳用餐，並一次性傳送了餐廳外觀、內部和兩道菜餚的照片。然而，女友發現這4張照片的長寬比例不同，判斷其中一張是用iPhone手機拍的，其餘三張則是透過微信拍攝的。女友由此懷疑男友先把照片傳給別人，再轉發給她。

女友向男友質問此事，男友起初否認，表示「沒有發給別人，就拍了沒發」。但女友指出，微信照片只拍不發是不會保存的，男友這才改口說是先發到工作群組。然而，女友認為一般用餐照片不太可能發到工作群組，並要求查看群組對話截圖。男友拒絕，稱已刪除紀錄並退出群組。

兩人僵持數小時後，男友終於承認說謊，但不願透露照片先發給了誰。女友感嘆兩人交往十多年，沒想到男友會騙她，最終果斷分手。網友們對女友的敏銳觀察力表示讚賞，雖然她沒有具體證據，但大家普遍相信她的直覺是對的。

對此，不少大陸網友留言表示，「談個戀愛都成偵探了」、「僵持幾個小時都不敢說實話，那肯定是見不得人了」、「男的說刪紀錄並且退群了，哈哈哈，不需要證據了」、「姊妹，中央情報局適合妳」、「福爾摩斯看了都得跟妳說一句牛逼」。