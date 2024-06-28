南消結合環保局喜樹柴油車排煙檢測站　提升防火意識

▲南消七大隊灣裡消防隊與環保局喜樹柴油車排煙檢測站，28日下午2時許聯合舉辦了一場防火宣導活動，目的在提高民眾的防火意識與應對火災的能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台南市民防火意識，增進民眾防火及防災觀念，南消七大隊灣裡消防隊與環保局喜樹柴油車排煙檢測站，28日下午2時許聯合舉辦了一場防火宣導活動，目的在提高民眾的防火意識與應對火災的能力。

此次宣導內容豐富，涵蓋住宅用火災警報器的安裝與使用、滅火器的正確操作方法，以及廉政與消費者保護知識的普及。

這次防火宣導內容重點項目為住宅用火災警報器、滅火器使用要領、廉政宣導及消費者保護宣導等多項內容，在本次活動中，消防隊員詳細講解並演示了如何正確安裝與使用住宅用火災警報器，強調其在火災初期發現和報警中的重要作用。

同時，參加者還親手操作滅火器，學習如何在緊急情況下迅速且有效地撲滅小型火源。此外，宣導活動還包括了廉政宣導，提醒民眾洽辦任何公務，不必也不能送紅包。而在消費者保護方面，宣導活動中提供了實用的消費者保護知識，幫助民眾提高維護自身權益的意識與能力。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火防災意識，進而降低災害發生風險。

消防局長李明峯也秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動防災防火宣導，期望藉由辦理本次宣導活動，讓正確的防災觀念向下扎根進而提升台南市民防火防災意識，並同時培養民眾災害應處能力，創造更有防災韌性的都市。