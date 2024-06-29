快訊／6縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署針對6縣市發布豪大雨特報，因西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，南部、花蓮地區及新北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨地區

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花蓮縣

大雨地區

高雄市、花蓮縣、台南市、新北市、宜蘭縣、屏東縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署