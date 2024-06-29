菲律賓女市長遭疑是中國間諜！調查局再曝新證據：2003年才入境

▲菲律賓丹轆省班班市市長艾莉絲郭，驚爆其實身分是中國外派的間諜。（圖／翻攝自臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

菲律賓丹轆省（Tarlac）班班（Bamban）市市長艾莉絲．郭（Alice Guo）的身世近日引起熱議。她與一個遭突擊搜查的菲律賓離岸博彩運營商（Pogos）有關聯，更被懷疑是「中國資產」。菲律賓國家調查局（NBI）的指紋比對結果顯示，她的指紋與2003年入境菲律賓的中國大陸公民郭華萍（Guo Hua Ping，音）完全相符，這使她的市長職位及公民資格面臨褫奪風險。

6月27日，菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）在參議院調查Pogos的過程中揭露了這一消息。她表示：「這證實了我一直的懷疑，艾莉絲．郭實際上是中國公民郭華萍，假冒菲律賓公民，協助Pogos從事犯罪活動。」

綜合外媒報導，菲律賓國家調查局的指紋比對結果顯示，艾莉絲．郭即是2003年以青少年身份持中國護照入境菲律賓的郭華萍。洪迪薇呼籲菲律賓總檢察長辦公室加速提交權利開始令（quo warranto）請願書，以確定她的公職資格。總檢察長格瓦拉（Menardo Guevarra）表示，指紋比對結果將加速此案的進展，可能於7月提出。

今年3月，菲律賓當局突擊搜查了班班市一個面積達8萬平方公尺的Pogos設施，解救了近700名工作人員，並發現了詐騙業務的證據。當局還在該設施發現了一輛登記在艾莉絲．郭名下的汽車和部分她持有的土地，這些證據導致她成為調查對象，並引發身份之謎。

艾莉絲．郭在參議院質詢中交代不清，無法提供更多關於其出生及求學背景的細節。她聲稱自己在一個養豬戶家庭出生，高中前完全在家自學，但無法提供協助的機構名稱和學習計劃的具體細節。此舉引發了外界對其真實身份的進一步懷疑。

此外，根據《BBC》報道，班班市市長艾莉絲．郭是一名年輕且忙碌的公務員，講著流利的他加祿語。今年3月突擊搜查的博彩賭場實際上是一個非法網路詐騙園區，涉及人口販運和非法拘留等犯罪活動。當局發現，郭華萍擁有該詐騙園區近一半土地，而詐騙中心就位於市長辦公室後方。

儘管艾莉絲．郭強調自己早在2年前競選市長時已賣掉名下財產，但她無法提供完整的出生和求學證明。她的父親被證實為中國公民，這進一步引發對她身份的質疑。艾莉絲．郭在2021年才登記為合格選民，她的背景和出身依然充滿謎團。