員工不爽老闆　店前點打火機「燒到隔壁」！判關1年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）原本是某餐飲店的員工，因為與老闆有一些糾紛，心生不滿，竟持打火機點燃懸掛在店門口的燈籠，沒想到火勢延燒到隔壁公司，他也因此挨告。基隆地院法官審理之後，依放火燒燬住宅等以外之他人所有物致生公共危險罪，判處阿榮有期徒刑1年2個月。

▲阿榮惡作劇點燃店門口的燈籠，結果卻燒到隔壁公司。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮先前在某餐飲店任職，因細故對老闆心生不滿，竟在去年5月間半夜持打火機點燃懸掛在店門口的燈籠，沒想到燈籠燒起來之後，火勢又延燒至隔壁公司，導致隔壁公司放在外面的物品毀損。

阿榮到案之後坦承犯行，但強調自己是因為與老闆有一些糾紛，想要惡作劇燒燈籠，沒有要燒房子的意圖。檢方綜合現有證據判斷，阿榮應當沒有打算放火燒房子，因此依《刑法》第175條第1項之放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪嫌，將他起訴。

基隆地院法官認為，阿榮遇到糾紛未能以理性方式溝通解決，竟恣意對他人的物品縱火，危及公眾生命、身體及財產的公共安全，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，最終依放火燒燬住宅等以外之他人所有物致生公共危險罪，判處有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。