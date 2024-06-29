東森電視購物攜手萬岳體育6／29推出NIKE刷倉活動　驚喜優惠大方送

▲東森電視購物與萬岳體育用品合作，6/29(六)晚間20:40首度推出NIKE刷倉活動，購物專家志銘將帶領大家直擊NIKE門市。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

炎炎夏日，怎麼讓自己保持涼爽又舒適？東森電視購物與萬岳體育用品合作，於6/29(六)晚間20:40首度推出NIKE刷倉活動，購物專家志銘將帶領大家直擊NIKE門市，選購最新的涼爽舒適運動用品！記得鎖定東森購物47台，一起享受這場購物狂歡，驚喜優惠價格等你來搶！

喜愛韓系穿搭的女孩們，大推NIKE最新推出的V2K系列潮流運動鞋，Nike V2K Run好搭又耐走，讓愛逛街的女孩可輕鬆日走萬步！這款鞋專為夏季設計，前衛的設計搭配高科技透氣材料，讓你的雙腳在運動和日常穿搭中都能保持涼爽舒適。V2K系列鞋搭載舒適度超高的中底和厚實鞋跟，提供卓越的支撐和緩震效果，無論是跑步或休閒走路，都能感受到極致的舒適。快來鎖定直播，跟著志銘搶先入手這款夏季必備的潮流運動鞋。

▲Nike V2K Run是2024討論度最高的爆款鞋之一。

夏天來了，怎麼能少了舒適又時尚的運動拖鞋？NIKE的運動拖鞋以優質材質和精良工藝著稱，無論在家或外出，都能享受無與倫比的舒適與清涼。此次刷倉亂賣會上，將推出各式各樣的運動拖鞋，用超值價格就能輕鬆購得，這個夏天，雙腳涼爽又時尚。

▲NIKE的運動拖鞋以優質材質和精良工藝著稱。

運動襪也是夏季運動裝備中不可或缺的一部分。NIKE的運動襪採用DRY-FIT科技，具有卓越的吸濕排汗性能，保持雙腳乾爽舒適。這次活動中，將推出各式NIKE運動襪且價格優惠，一次購足全家人的需求，不管是運動健將、休閒愛好者，這些運動襪都能在炎熱的夏天保持乾爽舒適。

▲東森電視購物與萬岳體育用品合作，6/29(六)晚間20:40首度推出NIKE刷倉活動，購物專家志銘將帶領大家直擊NIKE門市。

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