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國內外廠商齊聚連署酒業市場行銷自律規範　承諾自我管理回應期待　

▲國內外廠商齊聚連署「酒業市場行銷自律規範」，承諾自我管理回應期待。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲國內外廠商齊聚連署「酒業市場行銷自律規範」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台灣酒類飲料協會（TABA）、社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF）今28日共同舉辦「酒業市場行銷自律規範」連署記者會，宣示酒類業者自願以更優於法律的嚴格規範，向社會大眾承諾一個安全、理性、負責的市場環境，積極落實自我管理以回應社會期待。

此次的「酒業市場行銷自律規範」包含9大領域、共36項條文，針對酒類產業對於社會關注的未成年議題、負責任飲酒觀念、酒後不當行為與健康風險之避免等面向，做出積極回應與具體措施，例如，不錄用視覺年齡可能引發疑慮之廣告演員、不使用主要受眾為兒童或青少年之卡通人物作為行銷符號等。

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在確保民眾建立正確的酒精知能方面，「酒業市場行銷自律規範」也響應衛生福利部心理健康司宣導，所有行銷都恪遵安全飲酒量建議，每次飲酒量男性不超過4單位、女性不超過3單位（1單位為10克純酒精），也不會過分的強調喧鬧、興奮、性感的氛圍，以避免暗示過量飲酒。

台灣酒類飲料協會理事長、臺灣愛丁頓股份有限公司董事總經理黃皓茵表示，此次有將近一百位來自品牌業者、經銷零售通路、民間團體、外僑商會的代表，出席「酒業市場行銷自律規範」連署記者會，展現了酒類產業的向心力，因為大家瞭解到除了合於法律，產業行銷更應該富有社會責任與正向價值，必須主動以高標準自我約束，齊心為台灣打造一個安全、理性負責任的飲酒環境而持續努力。

▲國內外廠商齊聚連署「酒業市場行銷自律規範」，承諾自我管理回應期待。（圖／記者陳弘修翻攝）

酒與社會責任促進會理事長、台灣保樂力加股份有限公司董事總經理王德勤表示，國內、外主要酒類飲料業者齊聚一堂宣示負責任行銷，不僅是產業健全發展的關鍵里程碑，更意味台灣朝著更成熟、安全、健康的飲酒環境邁出一大步，延續酒與社會責任促進會過去二十年投身公益的斐然成績，未來產業會在促進消費者權益、推動上下游業者正向循環方面持續努力，期望成為亞洲典範。

中華民國全國商業總會秘書長劉守仁也指出 ，自律精神在百工百業逐漸受到重視，是推動社會進步的核心驅動力，商總在落實產業自律方面經驗豐富，曾輔導將近千家業者，因為產業自律比政府規管更有效率、更能符合社會需求，本次活動多達14家業者連署，揭示酒類產業邁出一大步。

參考國外成功經驗與台灣民情、飲酒文化所制訂的「酒業市場行銷自律規範」，目前已經加入TABA、TBAF所屬會員，包括：三得利台灣股份有限公司、巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司、台灣保樂力加股份有限公司、美商百富門有限公司台灣分公司、英商希威仕股份有限公司台灣分公司、格蘭父子洋酒股份有限公司、海尼根台灣股份有限公司、華緯國際股份有限公司、新加坡商酩悅軒尼詩股份有限公司台灣分公司、臺灣愛丁頓股份有限公司。

▲國內外廠商齊聚連署「酒業市場行銷自律規範」，承諾自我管理回應期待。（圖／記者陳弘修翻攝）

在國內酒類業者方面，金車關係事業代表、金門酒廠實業股份有限公司黃海山副總經理、馬祖酒廠實業股份有限公司、臺灣菸酒股份有限公司賴煥宗副總經理等人也都到場親自連署。

另外，認同此次自律規範連署行動的其他業者，例如，55688集團、台北市酒類商業同業公會、中華民國全國商業總會、台北市廣告代理商業同業公會、台灣代駕、台灣代駕服務推廣協會、台灣安全駕駛監督聯盟、法國工商會、臺灣菸酒公司工會聯合會、歐洲在台商務協會（按中文筆劃排序），也都派出代表到場支持。

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