再3天！「實支正本理賠」7月1日上路　住院、意外醫療都改了

圖文／鏡週刊

金管會去年底宣布要改革實支實付險，不僅住院醫療險受影響，意外實支險也一併納入改革中，且決議7月1日就實施正本理賠，讓副本理賠走入歷史，相關規定及配套措施於10月1日決定。不過，新規定不溯及既往。

金管會針對實支險改革，日後要採取正本理賠於7月1日上路，相關配套措施及保單條款可於10月1日前陸續修改，因為目前市面上不論是住院實支醫療險或意外醫療險還能副本理賠的剩沒幾家，估計影響不大。但新規定不溯及既往。

台灣人愛買保險，一個人能同時擁有多張醫療險、意外險保單，一次生病住院，每張醫療險都能請領理賠，也曾發生過，住院手術一次醫療費用不過10多萬元，但因為保戶買了多張醫療險，總申請到的理賠金額超過70萬元。

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為了避免保戶利用生病賺錢，也讓醫療險回歸損害填補機制，金管會從去年底就決定改革實支險，不僅是住院醫療實支，連意外實支也一併改革中，也讓多張能用副本醫療收據的意外實支險陸續改版中。

那麼，改革後的醫療險理賠會有哪些變化？首先，醫療支出的理賠必須有正本收據，如果保險公司願意承保，保戶還是能買2張醫療保單，只是理賠會以損害填補為原則，最高不超過醫療費用的總額；第二，同一手術僅能賠償一次，也就不會產生有人用生病賺錢的現象。

而所謂的損害填補原則，就是只花多少、賠多少。假設保戶有2張醫療險保單，手術費用是5萬元，若第一張保單的理賠上限是3萬元，剩下的2萬元就由第一家保險公司開出不足額賠償的證明，保戶需拿著此證明去第二家保險公司，補足2萬元，但不論如何，最高就是拿到5萬元的理賠。



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