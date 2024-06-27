「黑道阮經天」投資黃金失利！　狠嗆：斷你兒指頭碎屍萬段...律師淪共犯

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「黑道阮經天」道克明投資失利！嗆：每月砍你兒1指...律師淪共犯

▲▼「黑道阮經天」道克明入獄。（圖／讀者提供）

▲「黑道阮經天」之稱的竹聯幫玄武堂主道克明經其投資的「北塔實業」負責人鄧超鴻介紹投資肯亞黃金投資，進而一連串恐嚇威脅。（資料圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

被稱為「黑道阮經天」的竹聯幫玄武堂主道克明，經由北塔公司負責人鄧超鴻介紹，認識從事肯亞黃金投資的仲介B男、C男。道認黃金空運有利可圖，向謝姓友人借1767萬餘元，並匯入A男帳戶，轉交給B、C男。事後，道認被騙，撂劉姓等3名小弟以暴力手段對付2人，甚至嗆將其碎屍萬段，士林地院審結，依強制等罪判處有期徒刑10月，可易科罰金。

全案因B男、C男以鄧超鴻及道克明參與黃金投資案有變數，尚須增資才能將肯亞黃金運抵香港交付、若未能運抵，B男願以鄧及道克明投資額倍數賠償等詞為由要求增資，鄧再以北塔公司資金及個人籌款計約4000萬元交給B男、C男處理，但B男、C男卻未能運黃金，道認B男、C男應履行約定違約賠償黃金100公斤卻未履行，乃心生不滿，以不法手段付諸行動。

2018年道克明在北塔公司嗆B男「我黃金投資4500萬，不能化為烏有，你要負擔2500萬，C男要付2000萬」如果把2500萬元去投資槍毒可以賺很多倍，所以要加倍奉還，更稱「道上沒有人槍比我多，如果沒有錢的話，就去你家轟，叫你家人還錢，如果不還錢，每一個月就砍你兒子1根指頭」，逼B男簽700萬、1800萬本票。

A、B男無力償還，道克明在臉書公布其照片、姓名並表示要將B男碎屍萬段，又用微信恫稱：「你就繼續唬爛，你就繼續不理我沒關係，我就告死你，我跟你講，你等著試看看，你爸絕對告乎你死(台語)」及「我會把你們碎屍萬段」等語，導致2人心生畏懼。

▲▼ 鄧楓（原名：鄧超鴻） 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲鄧超鴻赴士林地院開庭。（資料圖／記者黃宥寧攝）

道克明又因不滿鄧超鴻所經營的北塔及向他購買的超跑衍生財務未獲清償，在臉書張貼「懸賞此畜牲，死雜碎，超跑達人已改名，這陣子依然在夜店酒店當帥哥，到處騙妹，各種炫耀受害者歡迎跟我聯絡，已結婚老婆是比利時洋妞，幫他各種洗錢轉帳到國外」等文字，使鄧超鴻心生畏懼。

道克明事後又得知鄧超鴻將劉姓、謝姓、王姓男子先前投資北塔的款項，拿去投資別家公司，則率王男等人談判，並將人包圍討債。事後鄧等人報警處理。

合議庭審酌道克明、劉、林男等人僅因與告訴人間債權債務關係，不思以正當合法途徑處理，而蔡全淩身為執業律師未能謹守專業倫理明知被害人遭脅迫在場，仍與林男等人一同基於強制犯意聯絡，對告訴人造成危害非輕，斟酌道克明、林、蔡否認犯行，依強制等罪判處道克明有期徒刑10月、至於恐嚇取財無罪，劉、林、蔡共犯強制罪處有期徒刑4月、3月、3月可易科罰金，林伯鑫無罪。

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