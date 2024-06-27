新北男持鐵條狠K流浪犬！牠哀嚎逃離仍遭追打　動保處開罰1.5萬

▲林男持鐵條狠毆流浪犬10多分鐘。（圖／新北動保處提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區中正路上加油站，日前有一名男子持鐵條毆打一隻流浪狗，長達10多分鐘，牠痛到不斷發出哀號聲，要爬離時仍遭男子追打，連路過停等紅綠燈的騎士都看不下去，向前制止，新北動保處獲報趕抵，流浪狗已被愛心民眾送去救治，男子宣稱遭咬過2次才會動手，被依動保法開罰1.5萬，幸好流浪狗僅受皮肉傷，後續由愛心民眾領養。

據悉，5月2日晚間新北市動保處獲報，樹林區中正路上的三多加油站，40多歲林姓男子手持鐵條不斷毆打一隻黑色流浪狗，持續10多分鐘，就算牠想要逃離，仍遭林男追上毆打，整個過程被旁邊停等紅綠燈騎士目睹並上前制止，動保處派員到場，流浪狗已被愛心人士帶去醫院救治。

▼愛心人士將牠送到動物醫院救治 。（圖／新北動保處提供）

經調閱相關監視器，以車追人循線找到林男，他宣稱曾被黑狗咬了2次，才會懷恨持鐵條教訓牠，動保處依違反動物保護法第6條，開罰1萬5000元，動物醫院表示流浪狗受到皮肉傷所幸未傷到骨頭，精神食慾良好但後肢仍稍顯無力，且因犬齡已高，康復情形較為緩慢，所幸有愛心人士願意領養照護，給牠一個溫暖的家。

新北市動保處呼籲，如在路上發現流浪犬有頸背毛豎起、耳朵向前豎起、尾巴堅硬或搖擺、露齒低吼等欲攻擊狀態時，要使用隨身物品遮擋、要緩慢後退遠離現場，不可做出尖叫等刺激犬隻行為，如不幸遭咬傷應立即至醫院消毒傷口並評估接種狂犬病疫苗，並檢具醫院診斷證明書及相關事證通報動保處，不得隨意攻擊流浪動物，如果故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法第25條第1款規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

▼動保處人員探視流浪犬 。（圖／新北動保處提供）