　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

▲火葬,火化,葬儀社,殯葬,棺材,喪禮,葬禮。（示意圖／CFP）

▲伴隨職業標準體系的完善，越來越多大陸年輕人選擇殯葬行業。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸教育部日前同意以北京社會管理職業學院為基礎，設立民政職業大學，將開設大陸第一個殯葬職業和婚姻類科系，引發關注。

據《中國青年報》報導，民政職業大學是大陸民政部直屬的唯一一所本科層次高等院校，也是民政領域第一所本科高等院校，駐地北京市，屬於「職業本科大學」定位。

根據該校發布的《報考指南（2024）》，明確智慧健康養老管理、社會工作、康復輔助器具技術、現代殯葬管理、婚姻服務與管理等5個科系，今年面向26個省地共招生500人。其中，殯葬和結婚類科系是大陸首個「職業本科專業」。

該校相關部門負責人指出，現代殯葬管理科系面向殯葬服務管理、殯葬文化研究、殯葬設備與產品研發、遺體整容防腐、遺體火化與殯葬設備維護等領域，培養能夠從事殯葬管理、殯葬研究、殯葬培訓、生命文化傳播和中高端殯葬服務工作的高層次創新型人才；學生畢業後頒發管理學學士學位，今年招收120名學生。

據介紹，婚姻類職業本科專業即婚姻服務與管理科系，聚焦婚姻行業發展前沿，傳播優秀婚姻家庭文化，推進婚俗改革，培養具有深厚文化底蘊和多元文化視野，具備專業學科知識、研究能力，掌握婚姻登記管理、婚姻家庭輔導、高端婚禮項目策劃、婚介婚戀產品設計研發等技能，學生畢業後頒發管理學學士學位，今年招收70名學生。

據瞭解，民政職業大學前身是大陸1959年成立的內務部民政幹部學校，歷經民政部管理幹部學院、北京社會管理職業學院60多年的辦學歷程，為大陸民政系統培養和輸送了30多萬名技術技能人才和民政幹部，累計鑒定民政行業特有工種人才近20萬人次，被譽為「民政人才的搖籃」。

ET快訊
失業爸帶8歲女「台中走回南投」太鼻酸　警所湧關心電話
愛爸陳屍寵物店無人知！群狗哀鳴狂吠　女友下樓驚見悲劇
T-ara芝妍2年婚驚爆破滅！教練直播爆：聽說離婚了　網震撼
快訊／守宮女大生道歉了！　壽司郎：仍會提告
台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！　她嚇壞：完全動不了
獨／鄰居搞失蹤開店受阻！愛爸陳屍寵物店　3刀男黑化原因曝
快訊／4人受困花蓮瓦拉米山區！　1死1意識模糊
疑高溫炎熱！台中2雙B車起火燒爛　車內別放這些物品

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸商務部：對歐盟「甲苯胺」續徵反傾銷稅

杭州主教獲教宗任命　就職強調「堅持天主教中國化」

清潔工被垃圾車「撞進壓縮箱」！7000頓垃圾找嘸人　涉事駕駛慘了

陸大貓熊「雲川」、「鑫寶」啟程赴美　將落腳加州

陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

中共中宣部副部長慎海雄分管電影工作

「中國象棋第一人」王天一涉賄被查　曾假冒農民參賽被踢爆

習近平：要加大半導體研發力度　11年建成「科技強國」

懲治台獨是「回應賴清德兩國論」　新華社：打擊囂張氣燄

阿北當街露鳥　彪悍大媽下秒「徒手抓龍筋」呼叫眾人讓他紅

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

大陸商務部：對歐盟「甲苯胺」續徵反傾銷稅

杭州主教獲教宗任命　就職強調「堅持天主教中國化」

清潔工被垃圾車「撞進壓縮箱」！7000頓垃圾找嘸人　涉事駕駛慘了

陸大貓熊「雲川」、「鑫寶」啟程赴美　將落腳加州

陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

中共中宣部副部長慎海雄分管電影工作

「中國象棋第一人」王天一涉賄被查　曾假冒農民參賽被踢爆

習近平：要加大半導體研發力度　11年建成「科技強國」

懲治台獨是「回應賴清德兩國論」　新華社：打擊囂張氣燄

阿北當街露鳥　彪悍大媽下秒「徒手抓龍筋」呼叫眾人讓他紅

被迫停業慘虧半年！寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」

大陸商務部：對歐盟「甲苯胺」續徵反傾銷稅

日本首例！中國女「騎電動行李箱」路上趴趴走　無照駕駛被送辦

妮可基嫚合體15歲女兒完美複製神基因！惡魔「米蘭達」現身網看呆了

新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

找到了！宜蘭大溪國小露營老翁失蹤6天　南方澳沙灘發現遺體

卓榮泰副署國會改革修法　行政院：接受法律是無庸置疑

杭州主教獲教宗任命　就職強調「堅持天主教中國化」

高虹安拜會立院國民黨團　韓國瑜現身：財劃法確實有不公之處

患病救治無效花蓮老樟樹捐軀　化身彈珠台+存錢筒...遺愛人間

梁云菲挑戰自由潛水版16蹲！　用「一口氣」跳完動作超俐落

大陸熱門新聞

搭車見「核彈級」女網紅　網神出本尊驚才剛滿18歲

國二愛女突精神異常！爸爸上網才知她遭霸凌

中國愛迪達員工爆料高層貪腐！調查結果曝

阿北當街露鳥　彪悍大媽下一秒徒手抓龍筋

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

孕婦喝冰箱剩牛奶染「李斯特菌」…致胎兒早產

中國車市內捲！汽車經銷商虧損跑路頻傳

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

浙江暴雨　「千年古城」城牆10秒坍塌

養一頭牛虧萬元！陸牛肉價格大跳水

國台辦：波特王來大陸很多次「歡迎再來」

4遊客海南潛水遭丟包海中　拼死游2小時上岸

女駕駛踩斷油門踏板　蔚來汽車：故意設計

胡錫進炒股「當韭菜」滿一年 投資70萬...虧74597元人民幣

更多熱門

相關新聞

陸救失業！提供3000萬職位

陸救失業！提供3000萬職位

為解決青年失業率高企問題，大陸人社部今（24）早宣布，將於1月下旬至4月上旬持續舉行「春風行動」，提供3000萬個就業職位，並強調，從走勢看，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠。

陸16-24歲失業率14.9%　首註明「不包含在校生」

陸16-24歲失業率14.9%　首註明「不包含在校生」

防失業率升高　陸將展開「農民工職業培訓」

防失業率升高　陸將展開「農民工職業培訓」

再多21萬人！陸2024畢業生1170萬「創新高」

再多21萬人！陸2024畢業生1170萬「創新高」

陸引導青年下鄉　廣州推「鄉村CEO學堂」

陸引導青年下鄉　廣州推「鄉村CEO學堂」

關鍵字：

大陸就業率大陸失業率大陸就業壓力大陸畢業生畢業生規模民政職業大學

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

最會「溺愛孩子」星座Top 3

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

孫安佐爆登成人平台直播！

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面