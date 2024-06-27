陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

▲伴隨職業標準體系的完善，越來越多大陸年輕人選擇殯葬行業。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸教育部日前同意以北京社會管理職業學院為基礎，設立民政職業大學，將開設大陸第一個殯葬職業和婚姻類科系，引發關注。

據《中國青年報》報導，民政職業大學是大陸民政部直屬的唯一一所本科層次高等院校，也是民政領域第一所本科高等院校，駐地北京市，屬於「職業本科大學」定位。

根據該校發布的《報考指南（2024）》，明確智慧健康養老管理、社會工作、康復輔助器具技術、現代殯葬管理、婚姻服務與管理等5個科系，今年面向26個省地共招生500人。其中，殯葬和結婚類科系是大陸首個「職業本科專業」。

該校相關部門負責人指出，現代殯葬管理科系面向殯葬服務管理、殯葬文化研究、殯葬設備與產品研發、遺體整容防腐、遺體火化與殯葬設備維護等領域，培養能夠從事殯葬管理、殯葬研究、殯葬培訓、生命文化傳播和中高端殯葬服務工作的高層次創新型人才；學生畢業後頒發管理學學士學位，今年招收120名學生。

據介紹，婚姻類職業本科專業即婚姻服務與管理科系，聚焦婚姻行業發展前沿，傳播優秀婚姻家庭文化，推進婚俗改革，培養具有深厚文化底蘊和多元文化視野，具備專業學科知識、研究能力，掌握婚姻登記管理、婚姻家庭輔導、高端婚禮項目策劃、婚介婚戀產品設計研發等技能，學生畢業後頒發管理學學士學位，今年招收70名學生。

據瞭解，民政職業大學前身是大陸1959年成立的內務部民政幹部學校，歷經民政部管理幹部學院、北京社會管理職業學院60多年的辦學歷程，為大陸民政系統培養和輸送了30多萬名技術技能人才和民政幹部，累計鑒定民政行業特有工種人才近20萬人次，被譽為「民政人才的搖籃」。