再多21萬人！　陸2024畢業生預計達1170萬「創新高」

▲大陸新鮮人面臨找工作困難的問題。（圖／CFP）

文／中央社

根據中國教育部統計，2024年中國普通高校（大專院校）應屆畢業生規模預計達1179萬人，比今年增加21萬人，再創新高，這也代表明年的高校畢業生面臨更大的就業壓力。

據央視新聞，中國教育部、人社部5日在北京召開會議，部署做好新一屆高校畢業生就業創業工作。會中，中國教育部提出以上統計數據。

據報導，中國教育部要求實施「2024屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動」，多措並舉促進高校畢業生就業。各地各高校要按比例配備校級就業工作人員。大力開拓市場化社會化就業管道，持續深入展開高校書記校長訪企拓崗促就業專項行動，推進實施「萬企進校園計畫」，為畢業生提供更多優質崗位訊息。

中國教育部官網今天同步發布「關於做好2024屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」，提出26條舉措，要求各地各高校深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，實施「2024屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動」，全力促進高校畢業生就業。

通知提到，充分發揮政策性崗位吸納作用。推動各地各部門儘早安排黨政機關、事業單位、國有企業等招考和各類升學、職業資格考試，為畢業生爭取更多求職時間。

其次，大力挖掘基層就業空間，繼續組織實施好「特崗計畫」、「三支一扶」、「西部計畫」等基層就業專案，拓展實施「城鄉社區專項計畫」、「大學生鄉村醫生專項計畫」。鼓勵各地推出優惠政策，吸引更多畢業生到基層一線就業創業。暢通入伍綠色通道，積極鼓勵高校畢業生應徵入伍。