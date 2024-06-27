買2便當拿6雙筷子！女大生遭學餐人員罵偷竊...怒發1萬雙免費筷子

▲女大生在學餐門口發放1萬雙免洗筷。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廈門日前有一名女大生在學校餐廳購買2份便當，並拿走了6雙筷子，遭學餐工作人員當場批評是偷竊，甚至直接報警，還向警方謊稱餐廳被偷走1500個勺子。事發過後，自稱當事人的網友發文稱，學餐負責人已經私下道歉，而她也準備了1萬多雙筷子，準備在學餐外面免費發放給同學。

根據陸媒《紅星新聞》、《星視頻》的報導，本月20日，有網友爆料稱，這起衝突發生在某職業技術學院，而當事女學生表示，當時買了2份便當，帶走6雙筷子，是因為便當並非她獨自食用，學餐工作人員卻說她偷竊物品還揚言報警，自己一氣之下也報了警，後來警方到場過後，學餐工作人員卻稱有1500個勺子被偷，更拒絕道歉，整個事件經過更被在場同學錄下。

隔日，校方回應稱將介入進行處理，並有知情人士透露，學餐負責人已經私下向女學生道歉，目前餐廳也停止讓學生自取筷子，改由工作人員發放，1份便當僅能領取1雙筷子。

而在24日，自稱是當事女學生的網友發文表示，「給大家準備1萬多雙筷子」，並上傳了張照片，可以發現她戴著帽子、眼鏡、口罩，人站在學餐外面的階梯上，旁邊放著多個紙箱，上面還有寫著「筷子姐給大家免費發送筷子，想拿多少拿多少！」的紅色橫幅。

對此，《澎湃新聞》記者詢問校方「他們不是已經和解了？女孩（為何）還要買筷子來發呢」後，學校的校董梁先生則回應他不清楚，有專門的管理團隊負責，會要求學校把這件事情處理好。

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