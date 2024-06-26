快訊／雷雨狂轟北部！3縣市暴雨持續2小時　警戒區曝

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後雷雨持續擴大，中央氣象署今（26日）下午3時17分再針對桃園市、新竹縣、新北市發布大雷雨即時訊息，新竹縣、新北市及桃園市等縣市多處山區發布災防告警，暴雨持續2小時。

氣象署指出，桃園市、新竹縣、新北市持續時間至下午4時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲3縣市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署針對新北市大豹溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午5時17分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署指出，今天太平洋高壓勢力稍增強，各地大多為多雲到晴，環境為東南至偏南風，東南部及恆春半島有不定時降雨，午後桃園以北、雲林以南、南投地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息

影響時間：26日白天

＊警戒區域：桃園市、新竹縣、新北市

山區暴雨

影響時間：26日白天

＊警戒區域：新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉、新北市三峽區、桃園市復興區