龍天翔酒醒了！帶伴手禮赴派出所道歉　曝被警察兒念了一頓

▲資深藝人龍天翔（右）酒醒後帶伴手禮到派出所向員警致歉。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

資深藝人龍天翔昨晚（25日）酒醉搭計程車返家，下車時卻沒錢付420元車資與司機發生爭執，一度情緒失控動手推擠前來處理的員警，遭警方壓制帶回派出所保護管束，酒測值高達1.06毫克。龍天翔酒醒後，26日在經紀人陪同下，帶伴手禮到派出所向員警致歉。

永和警方指出，25日晚間9時18分接獲報案指稱，龍天翔飲酒後搭乘計程車返家，卻在抵達目的地之後，因身上沒錢沒辦法支付420元車資，於是與黃姓司機發生口角，甚至出言辱罵，龍天翔的妻子得知後，才出面拿錢把車資給司機。

警方抵達現場處理，龍天翔因酒醉一度情緒失控，仍持續咆哮、動手推擠，員警當場將他壓制，並帶回派出所保護管束。經紀人接獲通知連夜趕到派出所，並將龍天翔帶回住處。

今早龍天翔酒醒後，得知自己昨晚酒後失態感到十分懊悔，他的兒子兒媳都是警察，一早就念了他一頓；中午龍天翔帶著餅乾糕點等伴手禮，前往中正橋派出所向員警道歉，他解釋昨晚聚餐時多喝了幾杯高粱酒，不知不覺就喝到斷片，並不是故意不付車資，是真的不記得，後來妻子也幫他付清車資，對於司機感到十分抱歉。