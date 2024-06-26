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日本1地被激推「觀光客少又超美」　一票人點頭：請低調

▲▼紅眼班機,飛機,紅眼航班,飛機窗。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人超愛到日本旅遊，就有網友最近到日本富山市遊玩，發現該地幾乎沒有觀光客，於是好奇發文求問。對此，就有內行直言，可能跟季節有關，「冰壁開山時觀光客一大堆」，還有不少人大讚當地風景超美，海鮮又便宜，直呼「請低調一點。」

網友在PTT發文提到，最近在富山旅遊，並住在富山站附近，結果發現幾乎沒有觀光客，「不知道是不是因為這樣，車站附近的店員都超級友善，好像很高興遇到外國觀光客。」

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他接著表示，「聽日本人說，是因為大多來玩的人會從富山進到阿爾卑斯山脈路線，去看立山黑部、雪牆跟水庫，然後從東邊長野出去，接著吃喝玩樂住都在長野，所以富山縣正在蓋一條叫黑部宇奈月canyou road的路線，計劃讓遊客從立山進去後經由黑部往宇奈月觀光，最後從富山市區出來吃喝玩樂住。」

原PO也笑說，附近有捷安特租車站，代表還是有觀光客的，「可是我都遇不到，有沒有人知道台灣觀光客在富山車站附近大多待在哪裡？」

▲日本富山市。（圖／翻攝自富山市官方旅行指南）

▲日本富山市。（圖／翻攝自富山市官方旅行指南）

對此，許多鄉民表示，「富山很漂亮，高岡跟冰見棒棒，冬天美到哭」、「人少才好...傻傻的」、「味藏天國必吃」、「一月去富山庄川峽遊覽，看到此行最美的雪景」、「本來就只有東京大阪有人而已」、「以前去礪波鬱金香博覽會住富山市，那裡的步調很舒服，環水公園能看到遠處的群山，美呆」、「請低調謝謝，是說本來有計畫今年底去的」、「富山真的很棒，飯店好大又便宜，路上人好少，海鮮又便宜，好喜歡」、「喜歡富山，城市氛圍很棒，上次去超悠哉」。

另外，也有內行直言，「富山冰壁開山時觀光客一大堆，現在都夏天了」、「因為去那邊大部分都是爬立山黑部路過」、「去東北三陸海岸沿線，連日本觀光客都很少，整整七天只聽過日文」、「富山市很舒適，晚上的環水公園很美，適合散步閒晃，不過喜歡大景點的就會覺得無聊，鄰近的冰見跟雨晴海岸值得一去」。

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