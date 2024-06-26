肯亞示威警開槍釀5死！　歐巴馬「同父異母姐姐」遭煙霧彈襲擊

記者張方瑀／綜合報導

大批不滿政府加稅的肯亞民眾25日聚集在首都奈洛比的國會大樓外抗議，警方為了驅趕人群，竟朝示威民眾發射實彈和扔擲催淚瓦斯罐，造成至少5死31傷。美國媒體更目擊，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）同父異母的姐姐奧瑪也在現場，受訪當下遭催淚彈襲擊，當場狂咳不止。

美國CNN記者在抗議現場發現奧瑪（Auma Obama），並將她拉到一旁進行訪問，奧瑪表示，「我來這裡是因為要看看發生了什麼事，年輕的肯亞人正在為自己的權利示威，他們正舉著旗幟和橫幅示威。」

結果話才說到一半，大量催淚瓦斯煙霧飄來，所有人立刻狂咳不止，幾乎無法張開眼睛，奧瑪也大喊著，「我什麼都看不見，我們被催淚彈擊中了。」前總統歐巴馬辦公室表示，他們現在不會立即對奧瑪與肯亞的抗議事件發表評論。

▲▼警方為了驅趕人群，朝示威民眾發射實彈和扔擲催淚瓦斯罐，造成至少5死31傷。（圖／路透）



肯亞反增稅法案的抗議演變成暴力衝突，在奈洛比的抗議現場，示威者推倒警察、趕走試圖進入議會大樓的警察；此外，肯亞其他幾個城鎮也發生了抗議和衝突，總統魯托（William Ruto）25日表示，目前確保安全是首要任務。

國防部長杜瓦萊（Aden Duale）則說，目前已部署軍隊準備協助警方處理緊急安全情況，目前已有關鍵基礎設施遭到破壞。

肯亞醫學協會（Kenya Medical Association）表示，至少有5個人在抗議時遭警方擊斃，另外還有31人受傷，其中13人被實彈擊中、4人被橡膠子彈擊中。

肯亞議會提出的財政法案旨在增加27億美元的稅收，作為減輕肯亞沉重債務的一部分；肯亞光是支付利息就消耗了每年稅收的37％。