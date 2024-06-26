肯亞民眾反加稅衝國會大樓！　遭警「實彈射擊」5死31傷

Nah this is actually insane.. The bravery of the people of Kenya is an inspiration to the rest of Africa. You can say no to the Government pic.twitter.com/HprjERgLS2 — Santi™ (@ThePeakSanti) June 25, 2024

文／中央社

數以千計不滿加稅的抗議群眾今天闖入肯亞國會大樓，警方朝示威民眾發射實彈和扔擲催淚瓦斯罐，數個非政府組織（NGO）發布聯合聲明說，目前已知至少5死31傷。

法新社報導，包含肯亞醫學協會（Kenya Medical Association）和國際特赦組織肯亞分會（Amnesty Kenya）在內的NGO發布聯合聲明說，「至少5人中槍身亡、31人受傷」。

▲肯亞民眾走上街頭示威。（圖／翻攝X）



超過10個西方國家表示，他們對肯亞反加稅示威中發生的暴力事件表示「深切關心」。

包括加拿大、德國、英國及美國在內等13國駐肯亞大使館及外交使團發布聯合聲明說，他們對於「肯亞國會外發生的這一幕感到相當震驚」。

另據美聯社報導，肯亞生活費高漲，民眾連年怨聲載道。抗議民眾原先要求議員否決一項爭議性的加稅法案，但國會今天仍予以通過，大批民眾隨即闖入大樓，讓警方難以招架。

議員紛紛透過地下通道逃離現場，但抗議者允許投下反對票的在野黨議員走出大樓。