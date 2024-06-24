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明天14縣市防高溫！全台悶熱「南部紫爆」　午後雷雨轟2地

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲氣象署發布明(25日)高溫警示，全台悶熱。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今(24日)下午5時30分發布高溫資訊，14縣市明天出現高溫，雲林、屏東縣有38度極端高溫的機率。氣象署表示，明日太平洋高壓勢力稍微減弱，午後雷陣雨明顯，中部以北、各地山區有局部大雨發生的可能。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，明日白天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

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▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲氣象署高溫資訊圖 。（圖／氣象署提供）

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

氣象署預報員林定宜說，明天太平洋高壓勢力稍微減弱，上半天多雲到晴，中午過後午後雷陣雨明顯，西半部、東半部山區都會出現午後短暫雷陣雨，尤其中部以北及各地山區有局部大雨發生的可能，留意短延時強降雨、雷擊跟強陣雨。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，明天高溫炎熱，除了苗栗、宜蘭、台中之外，其他地區都可能有36度以上高溫的機率，尤其南部36度以上大範圍的高溫發生機率，注意防曬避免中暑。

林定宜表示，周三、周四太平洋高壓增強，午後雷陣雨稍微減緩，中部以北、東北部、東部及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，東南部、恆春半島則不定時短暫陣雨。

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲明(25日)高溫炎熱，南部溫度破表出現「紫爆」 。（圖／氣象署提供）

他表示，周五到下周一環境偏南風轉為西南風，水氣稍微增多，中南部、恆春半島會有不定時零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部及各地山區，還是會有局部短暫雷陣雨。

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