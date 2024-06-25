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清晨開車遇2事超毛　心想慘了「活菩薩」現身

（圖／翻攝許秉毅臉書）

▲許秉毅開車到一半，突然飛來一個保溫袋，發出「啪啪啪」的拍打聲，他停車發現卡在後照鏡上。（圖／翻攝許秉毅臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「真讓我心毛毛的！」台南市立安南醫院副院長許秉毅分享某天開車，連遇到兩件事，讓他心想慘了，「那天真是一個靈異之日，幸好遇到病人活菩薩，讓我在意外發生時，得以安心下來！」

許秉毅在臉書說，20日清晨6時多，從高雄開車去台南，參加本院的主治醫師大會；在高速公路上，快到岡山的時候，忽然聽到左前輪附近傳出「卡、卡、卡」的金屬摩擦聲。

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許秉毅指出，心想慘了，好像是輪胎破了，輪框不斷摩擦地面，趕緊下岡山交流道，並停在路旁的一個加油站檢查車子，結果發現是在車底有一個金屬零件掉下來，碰到地面，產生摩擦聲。

許秉毅表示，這突發狀況讓他亂了方寸，不知道要如何到醫院，以及如何找人修車，最後硬著頭皮去問加油站的一位女員工，看看附近有沒有修車廠，「她笑著說：有是有，但這麼早，不會有修車廠有開店。」

▼許秉毅在車底發現一個長約25公分的金屬片。（圖／翻攝許秉毅臉書）

（圖／翻攝許秉毅臉書）

許秉毅提到，接著年約30歲的女員工問道，你以前是不是榮總的醫師，「我回答：是啊！妳怎麼知道？她笑著說：我以前是你的病人！你要不要找人接你去醫院，先把車子放在我們後面的停車格，而後再找人來修，我可以幫你保管鑰匙。」

許秉毅說，哇！這真是一個好意見！於是照做，在要去開車時，於閃耀的陽光下，看見駕駛座的輪軸處，有一個閃閃發亮的金屬，伸手進去摸了一下，居然拿出一個長約25公分的金屬片，車子也不再產生金屬摩擦聲，當下恍然大悟，原來是有個金屬片飛入車底。

許秉毅指出，在謝過這位救苦救難的活菩薩後，又驅車往台南，到路竹時，猛然又看到一個咖啡色的袋子，在空中胡亂飛舞，打到前車，又往車子飛來。

許秉毅表示，他儘量閃避，但不幸袋子又黏在右側副駕駛座的擋風玻璃上，不斷發出「啪啪啪」拍打聲，即使讓車速變快或變慢，還是趕之不去，「真讓我心毛毛的！到了醫院下車一看，原來是個保溫袋，卡在照後鏡上！想來那天真是一個靈異之日，幸好遇到病人活菩薩，讓我在意外發生時，得以安心下來！」

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