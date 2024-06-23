「哪個男生被摸不舒服」酒吧老闆狂摸服務生下體　賠錢換免囚

▲酒吧老闆摸男服務生下體挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名李姓酒吧老闆帶心儀的男服務生回家後，便開始狂摸他下體，經男服務生推拒，李男卻不死心，認為「一直不要、死不要，你哪裡有問題啊？」、「我沒有聽過哪個男生被摸是不舒服」，經男服務生不斷拒絕才罷手。事後男服務生將李男告上法院，台北地院審理，依犯強制猥褻罪，處李男6月徒刑，可易科罰金18萬元，緩刑2年。可上訴。

判決指出，李男開設酒吧，雇用男子小威(化名)當服務生。去年9月15日凌晨5點打烊時，李男約小威到他位於中山區的住處留宿，小威答應並和李男一同回家，睡覺時卻遭李男不斷摸下體。

當時小威抗拒說「就很累啊，為什麼你要一直摸我那邊？」，李男卻說「啊你讓我吃一下，我就不會想碰你了，你讓我吃一下下不就好了，你就一直堅持，一直不要、死不要、死不要，你哪裡有問題啊？」

小威回應「可是你剛才是摸我下面」，李男理所當然地說「對啊」，小威不滿說「我剛說不要啊」，李男卻開始告白「我是喜歡你的，你自己很清楚，我也知道你非常不喜歡我，但我不知道你不喜歡我的點在哪裡？我不懂」，讓小威無奈表示「我剛就說我想睡覺，然後你一直摸我，很不舒服」，李男卻回「我沒有聽過哪個男生被摸是不舒服」、「我都已經摸到蛋硬了，你也說不要不要不舒服」，後來經小威不斷拒絕，李男才罷手。

事後小威不甘受辱，將李男告上法院。法官認為李男強行撫摸小威睪丸，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，審酌他犯後坦承犯行，也已和小威達成和解並約定分期給付賠償金，依犯強制猥褻罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元，緩刑2年。可上訴。