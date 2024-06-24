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社會 社會焦點 保障人權

台中50歲警殉職「小孩考上警專」　帥兒曝原因：想讓爸爸驕傲

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲霧峰警分局殉職員警高偉星兒子高志佳（右）考上警專，日前由成功所長（左）頒發小禮物勉勵。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰警分局警備隊員高偉星去年執行勤務時離世，警界哀痛不已。然而，高偉星的兒子高志佳選擇繼承父親遺志，今年考上警專第43期。高志佳說，是因為爸爸才會比較嚮往警察工作，不會因為爸爸因公殉職而有所避諱，家人也讓自己自由發展，希望讓爸爸感到驕傲。被問到會不會想回爸爸守護一生的「象鼻坑靶場」服務，他則說還沒想到那邊。

▲高偉星去年因公殉職，讓警界哀痛不已。（圖／ETtoday資料照，下同）

去年7月6日，霧峰警分局警備隊員高偉星一如往常到象鼻坑靶場除草，突然感覺身體不適後昏倒，同事見狀趕緊通報，被送醫搶救60小時後，仍宣告不治，享年50歲。高偉星人緣好，因為都在象鼻坑靶場服務，還被稱為「象鼻坑小高」。

回憶過往，高偉星在象鼻坑服務期間，親力親為，將警方的靶場維護良好，甚至3個兒子也會一起到靶場幫忙除草，久而久之，兒子也對警察工作有的嚮往。

高偉星有3個兒子，大兒子在國軍服務，小兒子則是剛大學畢業，二兒子高志佳則是今年考上警專第43期。高志佳說，其實也是有興趣、對爸爸的職業有嚮往，才會選擇報考，家人也不會因為爸爸因公殉職有所顧忌，讓自己自由發展，希望能讓父親感到驕傲。

高志佳透露，過去是舉重專長，但沒有想繼續往體育方面前進，才會想說考警察，今年終於如願。被問到有沒有什麼目標？或是想回到象鼻坑服務嗎？高志佳則說，還是要先進去讀書後，再來看看後續，暫時先不想這麼多。

霧峰警分局得知後，近日由成功所長許志弘轉贈分局精心準備、印有警徽香皂禮盒給高志佳，並傳達分局的期勉之意，希望他在校期間努力學習，將來能回到霧峰分局服務，繼續為鄉里做出貢獻，同時就近照顧母親，展現人子孝心。

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