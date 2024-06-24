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快訊／新北41樓摩天社區火警！21F陽台竄火冒煙　警消急救援

▲▼ 摩天社區火警竄出火煙 。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

▲摩天社區火警竄出火煙 。（圖／翻攝自臉書細說淡水）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區淡金路一處摩天大樓41樓高的住宅社區，今天中午12時許，21樓前陽台傳出濃煙和火焰，屋內無人在家，警消出動56人25車緊急上樓搶救。新北消防局表示，12時34分火勢控制，12時36火勢熄滅，現場燃燒陽台雜物，燃燒面積約5平方公尺。詳細起火原因仍待進一步調查。

火警發生於今24日上午12時許，淡水區淡金路一處摩天大樓41樓高的住宅社區21樓竄出火煙，警消獲報趕緊出動，由於起火戶在高樓層，警消不敢大意，緊急出動雲梯車協助滅火，警消人員也同步緊急上樓滅火，火勢於12時34分控制，12時36分熄滅，現場燃燒陽台雜物，詳細起火原因仍待進一步調查。

據了解，該社區是淡水區的一座摩天大樓，為台灣第五高的摩天住宅。地上41層，地下6層。能夠見到淡水的山海景色。起火戶正在裝潢中，起火原因仍待調查。

第三大隊大隊長陳志德呼籲，避難逃生要領為"小火快逃、濃煙關門"，使用低姿勢逃生且方向記得為火場的相對位置處，另社區大樓應定期檢修申報，確保大樓火警警報設備有效動作及消防設備的堪用，能有效於第一時間預警火災的發生並使用消防設備滅火與逃生。

▲▼ 淡水火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水摩天社區火警，警消出動雲梯車滅火          。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

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