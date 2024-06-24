他靠撿垃圾「年收飆破200多萬」　挖寶驚見整疊鈔票、名牌包包

▲雪梨一名男子靠著「撿垃圾」年收入破兩百萬。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名30歲男子靠著「垃圾桶尋寶」（dumpster diving）維生，去年更藉此進帳10萬澳幣（約新台幣214萬元），他曾撿過的戰利品包括Fendi包包、義大利咖啡機、黃金首飾，甚至是一整疊現鈔，讓身邊友人都大吃一驚。

CNBC報導，李奧納多（Leonardo Urbano）每天吃過早餐後，就會騎自行車或開車，在雪梨街上搜索垃圾堆，他過去4年藉此維生，不僅能夠支付房租，家具與生活用品幾乎不用花錢，已經數年沒有親自購買清潔用品，最近才以200美元（約新台幣6500元）賣出一個精品包包。

李奧納多會把「垃圾」帶回家，稍加清潔或修理，一些留著自己使用，另一些在網路上轉售，通常1、2周內就能賣出，即使乏人問津也能夠免費贈送，讓更多人加入回收利用的循環。

他也已經養成銳利好眼光，能從堆積如山的垃圾中，一眼找到狀態良好的衣服、電腦、電視、冰箱、燈具、裝飾畫、Dyson吸塵器等，甚至是被遺忘在衣服或包包裡的現金。去年光在垃圾桶裡就撿到849美元（約新台幣2.7萬元），最近還以200美元（約新台幣6500元）賣出一個精品包。

除了垃圾桶，李奧納多也會前往雜貨店跟二手慈善商店碰運氣，因為這些地方往往堆積過多捐贈物品，被迫丟棄依然堪用的物品，包括衣服、首飾、書籍等。