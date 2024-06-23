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車手暗夜包車跨雙北提領　躲中和四號公園被逮…查扣38張金融卡

▲趙男深夜包計程車沿途提領現金，躲藏在公園內仍遭警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲趙男深夜包計程車沿途提領現金，躲藏在公園內仍遭警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名男子，日前包下計程車並要求司機看到各超商或ATM就停下，等待他一下隨後上車，整個行程從北市橫跨至新北，最後男子選擇在中和四號公園下車，此舉引起司機懷疑，趁男子下車後，連忙向警方通報其外表及衣著；警方趕抵，逮捕一名條件符合的男子，並在身上搜出多張提款卡及現金10萬元。

據了解， 有詐欺前科的25歲趙姓男子，從宜蘭北上找工作，卻成為詐騙集團提領車手。前天（21日）凌晨趙男從北市中山區林森公園搭計程車，一上車就拿出1000元，向司機表示，前往新北市中和四號公園，但車資明顯不須這麼多，趙男也提出要求，司機沿途看到超商或ATM就停車，等他下車後回來。

▲趙男深夜包計程車沿途提領現金，躲藏在公園內仍遭警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在趙男身上搜出近日提領所得10萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

司機起初不疑有他，沿途停下約4至5的點後，發現趙男在提領大筆現金，讓司機產生警覺，最後凌晨2時許，趙男抵達四號公園下車後，司機連忙撥打110報案，向警方檢舉趙男疑似提領車手，並詳述趙男的身形、外表及衣著。警方抵達，但偌大的四號公園讓警方不便尋找，最後展開地毯式搜尋。

趙男為躲避警方搜尋，在公園內走走停停、不斷躲藏，但仍遭眼尖的警員發現，警員上前喝止盤查時，趙男還不慎將提款卡掉落滿地，立即帶回派出所偵辦。警方在趙男身上搜出38張金融卡及現金10萬元，經詢問趙男坦承自己為詐騙車手，每次提領可獲得5%的抽成，剛提領已交給上游，現金10萬是近期所得。詢後警方依詐欺罪將趙男移送新北地檢署偵辦，並持續追查上游。

▲趙男深夜包計程車沿途提領現金，躲藏在公園內仍遭警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在趙男身上搜出提款卡38張。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局表示，為能強勢打擊詐騙犯罪，持續規劃綿密防制勤務，近一週就已查獲車手現行犯3人、查扣不法所得新臺幣30萬。並呼籲，學生暑期將至，打工賺錢務必謹慎，避免遭詐騙集團利用擔任詐騙車手工作，中和警持續與金融機構及商家建立良好的通報機制與防詐觀念，遇有不法將強力展現警察打擊犯罪之決心。

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