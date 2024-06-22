25歲男存款17萬「名下擁3000萬土地」 他嘆氣：做到死也存不到

圖文／鏡周刊



名下有一塊3千萬元的土地是什麼感覺？一名25歲男子日前透露，家人最近買了一塊價值3千萬元的土地，登記在他的名下，不過他卻對這3000萬元非常無感，並透漏自己存款只有17萬元，認為這2個數字太過懸殊，使他感嘆：「自己如果不是出生在這個家庭，我到底要存多久？是不是做到死都存不到？」貼文曝光也引起網友熱議。

原PO在Dcard上以「沒辦法理解3000萬是什麼，到底要存多久」為題發文，並稱自己的家境小康，家人最近用3000萬元買了一塊土地，登記在他名下，土地面積大，在蛋白區的邊界，能買下這塊地，家裡都非常開心。但他根本沒有任何感覺，再看看自己的銀行存款只有17萬元，頓時覺得距離3000萬元很遙遠。

原PO坦言，自己物欲不高，平常吃住的在家裡，也不太出去玩，只有買私人物品會用自己的錢，他不僅開始反思「感覺自己如果不是出生在這個家庭，我到底要存多久？是不是做到死都存不到？」，並透露自己家中是在做生意，推估員工年薪大約在47萬到52萬元左右，以70萬元作為一般上班族的年薪基準的話，不吃不喝也要存43年！

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貼文曝光，不少網友對此感到無比羨慕，「開局就已經在大部分人的賽道終點了，好羨慕」「有3000萬可以買地，真的不是小康，現在人的薪水做一輩子是存不到這個錢的，只能靠投資和貸款」「現在這年頭靠爸靠媽比較實在，自己工作猴年馬月可以買房買地」「真羨慕你們這些家族的力量」「真是奢侈的煩惱，有種1個便當吃不飽，怎麼不吃2個的感覺」。

不過原PO回應留言時也提到，因為是在家裡工作所以沒有月領薪水，1個月的零用錢不到1萬元，「他們想到才會給，但我物欲本身就低，真的很少花錢」。



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