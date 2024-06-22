　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

25歲男存款17萬「名下擁3000萬土地」 他嘆氣：做到死也存不到

一名25歲男子存款僅有17萬元，但家人最近買了一塊價值3000萬的土地，登記在他的名下。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡周刊

名下有一塊3千萬元的土地是什麼感覺？一名25歲男子日前透露，家人最近買了一塊價值3千萬元的土地，登記在他的名下，不過他卻對這3000萬元非常無感，並透漏自己存款只有17萬元，認為這2個數字太過懸殊，使他感嘆：「自己如果不是出生在這個家庭，我到底要存多久？是不是做到死都存不到？」貼文曝光也引起網友熱議。

原PO在Dcard上以「沒辦法理解3000萬是什麼，到底要存多久」為題發文，並稱自己的家境小康，家人最近用3000萬元買了一塊土地，登記在他名下，土地面積大，在蛋白區的邊界，能買下這塊地，家裡都非常開心。但他根本沒有任何感覺，再看看自己的銀行存款只有17萬元，頓時覺得距離3000萬元很遙遠。

原PO坦言，自己物欲不高，平常吃住的在家裡，也不太出去玩，只有買私人物品會用自己的錢，他不僅開始反思「感覺自己如果不是出生在這個家庭，我到底要存多久？是不是做到死都存不到？」，並透露自己家中是在做生意，推估員工年薪大約在47萬到52萬元左右，以70萬元作為一般上班族的年薪基準的話，不吃不喝也要存43年！

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，不少網友對此感到無比羨慕，「開局就已經在大部分人的賽道終點了，好羨慕」「有3000萬可以買地，真的不是小康，現在人的薪水做一輩子是存不到這個錢的，只能靠投資和貸款」「現在這年頭靠爸靠媽比較實在，自己工作猴年馬月可以買房買地」「真羨慕你們這些家族的力量」「真是奢侈的煩惱，有種1個便當吃不飽，怎麼不吃2個的感覺」。

不過原PO回應留言時也提到，因為是在家裡工作所以沒有月領薪水，1個月的零用錢不到1萬元，「他們想到才會給，但我物欲本身就低，真的很少花錢」。


更多鏡週刊報導
兄弟象迷正妹側身炸裂！近7千人朝聖本尊IG　限動出聲了
AV女優浜崎真赴港突癱瘓抽搐　驚聳影片流出病因曝光

ET快訊
快訊／花蓮寵物店「全面燃燒」！多隻萌犬被燒死　消防跪地CPR
伊萊被同學打告贏遭提「2要求」！　媽認身心俱疲發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「2生肖」本周運勢強運無敵　事業、情感、健康全名列前茅

25歲男存款17萬「名下擁3000萬土地」 他嘆氣：做到死也存不到

永慶加盟四品牌中區經管會以行動支持誠實徵文比賽　1082名學生反思誠實的意涵

快訊／雨彈夜襲！2縣市大雨特報

明天16縣市防高溫！未來一周炎熱　雷雨突襲「下最大」時間點曝

買超商涼麵　他拿1款驚呆「不叫涼麵」！大票點頭：全都不一樣

高溫「喝冰水」會中風？　專家曝真相：做錯恐引起血壓上升

兒用左手拿湯匙！媽一看急喊「用錯手了」要改　他愣：為什麼要

王正坤醫師受邀參加世界美容醫學大會　各國醫師報告埋線拉皮常見副作用

提升交通人應變知能　運研所開辦氣候變遷調適課程

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

桃園大溪市場氣爆釀2傷　攤販父子檔手腳灼傷...緊急送醫

「2生肖」本周運勢強運無敵　事業、情感、健康全名列前茅

25歲男存款17萬「名下擁3000萬土地」 他嘆氣：做到死也存不到

永慶加盟四品牌中區經管會以行動支持誠實徵文比賽　1082名學生反思誠實的意涵

快訊／雨彈夜襲！2縣市大雨特報

明天16縣市防高溫！未來一周炎熱　雷雨突襲「下最大」時間點曝

買超商涼麵　他拿1款驚呆「不叫涼麵」！大票點頭：全都不一樣

高溫「喝冰水」會中風？　專家曝真相：做錯恐引起血壓上升

兒用左手拿湯匙！媽一看急喊「用錯手了」要改　他愣：為什麼要

王正坤醫師受邀參加世界美容醫學大會　各國醫師報告埋線拉皮常見副作用

提升交通人應變知能　運研所開辦氣候變遷調適課程

蘋果宣布終止「Apple Pay Later」服務！先買後付將變分期付款

消費糾紛不開心也被叫到立院問話？　新北議員爆綠營帶頭造謠

「2生肖」本周運勢強運無敵　事業、情感、健康全名列前茅

高溫火氣大！吃冰只能暫時降溫　中醫師激推「降火氣」飲食

14米巨型鯨魚游進碧潭！還會噴水、發光　野柳夜訪女王6／28登場

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

生活熱門新聞

孫安佐爭議連爆「是故意氣爸媽」！網揭心態：很可憐

買超商涼麵　他拿1款驚「不叫涼麵」大票點頭

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

2人合點200元冰　得補「45元低消」他錯愕

1圖看懂今天多熱　專家示警：下周更熱「要有心理準備」

25歲男存款17萬「名下擁3000萬土地」 他嘆氣：做到死也存不到

阿嬤結帳插隊　嗆年輕人不懂禮讓！他1招反擊

夏「喝冰水」恐中風？專家揭真相

被慫恿換iPhone！同學：你媽沒錢就不要生

台鐵事故「最暖畫面」！　大學畢業生：大家都在跟列車長說謝謝

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

兒用左手拿湯匙！媽一看急喊「用錯手了」

10大違規飆升18%「4個月開單125萬件」　下半年重點取締項目曝

比想像中更髒！　醫揭「10大生活用品」藏大量細菌

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

女騎士疑騎車扯斷瓦斯管線！釀氣爆害慘攤商

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

即／花蓮寵物店全面燃燒！多隻萌犬陷昏迷

護士妻與院長大玩SM！看見瘀青才知戴綠帽

印度電影巨星達山涉嫌「殺人棄屍下水道」

潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

YTR眾量級Andy、家寧同框慶生！　「燦笑比愛心」真實互動曝

消防員火場救女童！吸入濃煙中毒力退化成3歲

即／高雄旅社傳命案！男子陳屍反鎖客房

自爆是小三　24歲嫩妹向蕭淑慎認錯：很抱歉

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

邊佑錫行程爆增累垮了　見面會上承認「身體不舒服」內疚到哭出來

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面