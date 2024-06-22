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太魯閣「砂卡礑、燕子口」受損嚴重　重建需7年！

▲▼太魯閣燕子口步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲太魯閣燕子口步道。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

0403花蓮地震，太魯閣國家公園災情嚴重，正在重建階段，預計今年底會陸續開放部分景區，其中砂卡礑、燕子口受災嚴重，需待調查評估結果規劃重建方案，重建時間約7年。

行政院長卓榮泰今天到花蓮視察震災重建狀況，首站前往太魯閣國家公園。內政部國家公園署長陳茂春簡報指出，採分期、分區復原開放，受損輕微且安全地區先開放，受災嚴重地質風險高區域，依調查評估結果規劃重建方案。

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陳茂春指出，震災重建復原經費約30億元，分3階段進行，第1階段為緊急搶修、第2階段為設施防務安全及科技防災強化、第3階段為提升遊憩安全及品質措施。

簡報指出，搶災復原工程已完成9件搶通及修復，大禮至大同部落林道需大型重機具施工，目前正在辦理第2次招標。

奇萊、南湖山域及合歡山地區經勘查後已經開放；長春祠、布洛灣、九曲洞、天祥、蘇花地區等遊憩區預計113年開放；砂卡礑、燕子口受災嚴重，須依調查評估結果規劃重建計畫，並整體提升遊憩安全，預計120年完成。

面對外界期待太魯閣儘速開放，陳茂春表示，強震後地質不穩定，且餘震及豪雨易造成2次傷害，以關東大地震為例，環境復原約需50年，會持續宣導及呈現太魯閣災情及復原進度。

台8線中橫公路災後復建狀況，交通部公路局長陳文瑞簡報指出，大禹嶺至閣口（110K~184K）均發生落石，13處辦理優先搶修復建，以天祥至閣口（167K~184K）最嚴重，主要為上邊坡崩塌、坍方及大規模落石。

陳文瑞指出，全線於4月6日搶通，因餘震不斷、地質不穩，至今仍採每日3時段放行，短期辦理6處邊坡保護工程，預計今年底完工；寧安橋以西坡面保護，114年完工，新建九曲洞西口、九曲洞東口、錐麓及靳珩路段新建明隧道預計115年完工。

陳文瑞表示，長期規劃辦理「台8線110K~184K整體性地質地貌變異分析評估」，預計今年9月前上網公開招標，彙整歷年影像、建模資料作災前災後比對，分析易致災潛勢路段及評估，達到避災、離災長期改善方案。

卓榮泰致詞表示，中橫公路復健核准新台幣逾9億元經費，進行邊坡保護及明隧道興建，要求工程單位務必即時且有效率完成，早一天好，給人民早一點保障，太管處修繕期程，務必按時程依序完工。

立法院國民黨團總召傅崐萁建議，行政院部會應坐下來與花蓮各單位面對面對談，聽取災民心聲。卓榮泰表示，每個月都會到花蓮關心重建進度，會評估後安排座談時間。

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關鍵字：

花蓮地震重建太魯閣國家公園台8線中橫公路

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