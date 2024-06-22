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跟進澀谷　日本新宿歌舞伎町萬聖夜「街頭禁酒2天」

▲▼新宿歌舞伎町。（示意圖／記者董美琪攝）

▲新宿歌舞伎町。（示意圖／記者董美琪攝）

文／中央社

繼日本東京都澀谷區議會日前通過條例修正案，擴大管制街頭飲酒後，新宿區議會21日也通過類似條例，將禁止民眾在每年的萬聖夜期間，於新宿車站周邊、歌舞伎町的街頭飲酒。

時事通信社報導，禁令範圍擴及新宿3丁目至歌舞伎町1丁目，期間為每年10月31日至11月1日，為期2天。新宿區方面將要求禁酒地區的周邊商店，在禁令實施期間自主停售酒類。

新宿區公所之後將決定街頭禁酒的具體區域與時段，之後將在官網公布相關資訊。

隨著澀谷區公所加強管制街頭飲酒，愈來愈多年輕人等轉移到鄰近的新宿區活動，鬧事的案例也因而增加。新宿區過去一段時間因此在評估禁酒相關條例。

日本東京澀谷車站周邊，觀光客和年輕人的飲酒問題層出不窮，澀谷區議會本月17日通過條例修正案，擴大萬聖節和跨年期間實施的夜間室外禁酒令時段至全年永久，夜間全面禁酒令將從今年10月開始實施，時段從傍晚6時到隔天上午5時之間，澀谷站周邊街頭將全面禁止飲酒。

巡邏隊將在這段期間於澀谷區街上巡邏，「指導」違反規定飲酒者。不過和過去一樣，並不會有強制的罰金或處罰。實施夜間禁酒令的區域也比過去廣泛，新增澀谷區公所周邊，以及澀谷站的東側範圍。

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