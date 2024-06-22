霧峰警攔查酒駕遇熟面孔　「已改邪歸正」警找到吸食器秒打臉

▲霧峰警查獲小貨車駕駛疑藏有毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰警分局日前執行酒駕勤務，在大里區中興路一段攔查一輛小貨車，警方發現駕駛相當面熟，原來是2年前曾查獲的毒品通緝犯蔡姓男子，蔡男向警方聲稱自己已經改邪歸正，從事工程行業，但警方仍在其車內找到疑似裝有毒品及吸食器的盒子，當場打臉，全案警方依毒品罪嫌將蔡男移送法辦。

台中市警局本月規劃連續4天強力取締酒駕專案，霧峰警分局19日晚間10時許，於大里區中興路一段執行勤務時，發現一輛小貨車駕駛很面熟，但一時之間又叫不出名字，眼尖的林姓警員發現是2年前曾查獲逮捕的蔡姓毒品通緝犯，遂示意蔡男停車受檢。

盤查時，林員表明曾逮補過蔡男，蔡男也尷尬地說對林員有印象，林員詢問是否已戒毒？在做什麼工作？蔡男回稱「很久沒有用了，現在在做工程」，蔡男為證明自己清白，隨即從車斗取出水平儀給警方看，起初警方搜索車輛時，的確沒發現任何可疑物品，以為蔡男真的迷途知返。

▲警方發現紅色盒子內疑藏放毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

不過，最後警方發現一個被放置在車斗防護板角落的紅色小盒子，打開發現裡頭藏放著毒品吸食組合包、疑似毒品的白色粉末、半透明結晶體及玻璃球吸食器，原來蔡男利用路燈的光線角度，趁著拿水平儀給警方看的時候，悄悄地將小盒子藏匿在陰影處，避免警方發覺。

霧峰警分局長陳祥麟表示，執法是為了預防事故發生，臺中市政府警察局持續執行強力取締酒駕專案，掃除「醉」犯，減少酒駕事故造成的悲劇。這次意外查獲毒品，彰顯了警方執行勤務的落實與保護市民安全的決心。警方提醒，無論是酒駕還是藏毒，都逃不過法律的制裁，切勿以身試法，將繼續保持高壓態勢，嚴格執法，確保市民交通安全與治安平穩。