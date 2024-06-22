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達人公開「4大終極秘訣」防行李搞丟！　超簡單步驟風險秒降

▲▼行李箱、行李箱示意圖、輸送帶、托運行李、機場行李。（圖／VCG）

▲行前在行李箱貼上特別貼紙可以大幅降低被拿錯的風險。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

隨著天氣慢慢變熱，暑假即將到來，全球也陸續進入旅遊旺季，各大機場擠滿出國旅遊的人潮。然而外出旅遊如果遇到行李被拿錯或是遺失，往往都會破壞遊玩興致或是造成不便。《福斯新聞網》就整理出旅遊專家意見，統整出4條防止託運行李遺失的訣竅。

1、盡量選擇直飛航班

美國旅行業者10Adventures的創辦人坎貝爾（Richard Campbell）表示，搭直飛航班是防止行李遺失的最佳選擇。如果無法選擇直飛航班，且必須託運行李，他建議轉機時間至少要間隔90分鐘。他也強調，如果轉機次數超過2次，行李遺失的風險就會大幅提升。

2、行李不要超重

曾被美國《富比世》雜誌評選為年度最佳旅遊保險業者的「七角旅遊保險公司」（Seven Corners Travel Insurance）總經理莫切藍（Jeremy Murchland）提醒，行李超重的旅客為了在最後一刻讓行李減重，往往會在報到櫃台陷入混亂，而這無疑是自找麻煩。他說，「如果不是在萬無一失的狀態下重新打包，慌亂中很可能搞丟或損壞物品。不僅如此，你還得另外想辦法安置從行李箱拿出來的物品。」

莫切藍強調，過大或過重的行李的處理方式和領取地點都與標準尺寸的行李不同。一旦運送過程偏離常規，行李遺失風險就會增加。因此，他建議旅客最好遵守航空公司的規定打包行李。

3、增加行李的辨識特色

由於行李箱是大量製造的商品，許多款式外觀相似，很容易被人誤拿。為了避免這種情況，坎貝爾建議在行李箱上貼上獨特的貼紙。美食部落客布朗（Dominic Brown）則建議使用行李束帶，即使是相同款式的行李箱，只需要靠這個小配件也能大幅提高行李的辨識度。

4、使用GPS追蹤裝置

旅客可以嘗試使用AirTag或Tile等定位裝置。這些裝置可以幫助旅客隨時追蹤行李的位置，大大降低行李遺失的風險。

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