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火辣女大生成「老人女王」　7翁貼心照料揮金爭寵只為一「犒賞」

南美一名女大生專門與退休老人交往，認為他們可以照顧她的生活。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

一名南美洲哥倫比亞的年輕女子，同時與7名退休老人交往。這7名男友為了博取女子的歡心，不惜將大部分養老金花費在她身上，除了幫忙負擔生活費，還會買禮物送她、主動幫忙做家事，只為換得與她上床的機會。

哥倫比亞大西洋省巴蘭幾亞（Barranquilla）一名年輕女子莉娜（Lina），最近接受《Última Hora Valle》訪問時透露，自己目前同時與7名退休老人交往。莉娜表示，她過去曾與同齡男性交往，但同居後發現對方不但不分擔生活開銷，還會因索取金錢而發生爭執，甚至男友就一走了之，因此她轉而尋求退休老人的呵護。

莉娜在經過深思熟慮後，認為老男人是供養生活的最佳選擇，「無須向他們索取任何東西，他們便會心甘情願地付出一切，因為在那個年紀，他們很難找到像我這樣年輕貌美的女人。」基於這個想法，莉娜精心打扮，穿著性感的短裙，出沒於老年人經常聚集的場所，並主動與他們攀談、調情，最終成功俘獲了7名老男人的心。

莉娜同時與7名退休老人交往，平常也會適時照顧老人們的生活瑣事。（翻攝YT頻道Ultima Hora Valle）

▲ 莉娜同時與7名退休老人交往，平常也會適時照顧老人們的生活瑣事。（翻攝YT頻道Ultima Hora Valle）

莉娜的7名男友對她呵護備至，將大部分的退休金都花在她身上，除了負擔她的餐費和生活費，還會不時送她禮物。不僅如此，男友們還會分工合作，幫忙做家事，包括洗衣服、整理房間、備餐等。眾多男友搶著付出爭寵，每個月付出最多的人就能獲得與莉娜一親芳澤的機會。

莉娜坦承自己與7名男友的關係並非基於愛情，而是建立在金錢交易之上。然而，她也並非完全不付出，會適時協助男友們處理一些瑣事，例如更換尿布等。她認為自己照顧這些男友如同一份工作，因此收取報酬也是合情合理的。在交往前，她也坦誠告知對方，若無法接受，可以隨時離去。

莉娜與7名退休老人的交往影片曝光後，在網路上掀起熱議。許多網友對於她的行為無法苟同，紛紛留言批評，「這根本就是犯罪行為」、「這些老人的家人們都在哪裡？」也有人認為她賣身換錢。然而，莉娜並不在意外界的看法，認為只要她和男友們都覺得沒有問題就好，直言「那些批評我的人又不會給我錢，我幹嘛要理會他們的想法？」


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