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百元無限次入園！宜蘭「童玩護照」熱賣　預售延至6／23

▲▼宜蘭「童玩護照」預售延2天至6/23。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

▲▼宜蘭「童玩護照」預售延2天至6/23。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭文化局統計到20日止，2024宜蘭童玩護照預售申辦件數已近3萬，因為反應十分熱烈，應民眾要求，並為了方便民眾「買好買滿」，決定把預售時間延長2天至6月23日。民眾可上 https://passport.yicfff.tw/ 或是「2024宜蘭國際童玩藝術節」官網 http://www.yicfff.tw/ 線上申辦。

▲▼宜蘭「童玩護照」預售延2天至6/23。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

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宜蘭文化局表示，今（2024）年的宜蘭童玩節將於7/6日至8/18日，在冬山河親水公園盛大登場，5/13日起開放線上童玩護照早鳥優惠。全國國中小學生（2009年9/1日至2018年6/30日出生者）及身分證號碼開頭為G或設籍於宜蘭縣民，童玩護照優惠價只要100元，非縣民400元。

一旦過了預售優惠，開幕後活動期間申辦童玩護照則是宜蘭縣400元、非宜蘭縣民500元，宜蘭縣籍國中小學生200元、非縣籍國中小學生400元。如果單次入園的個人券票價，平日250元、假日350元，算起來購買「童玩護照」非常划算。

而宜蘭縣政府文化局統計到昨天，童玩護照預售申辦件數已近3萬，因為反應十分熱烈，應民眾要求，並為了方便民眾「買好買滿」，決定把預售時間延長2天至6月23日。民眾可上 https://passport.yicfff.tw/ 或是「2024宜蘭國際童玩藝術節」官網 http://www.yicfff.tw/ 線上申辦。

2024宜蘭國際童玩藝術節融合「5G．AI」概念，打造「童玩的多重宇宙」，水、陸、空及表演精彩盡出，讓入園遊客彷彿置身歡樂宇宙，從白天開心玩到晚上。

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