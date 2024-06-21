女肉販檢舉兒子「神明桌藏槍彈」　兒被逮竟嗆母：為何搞成這樣

記者邱中岳／台北報導

北市警局南港分局同德派出所12日接到1名婦人電話檢舉，表示兒子平常有吸毒習慣，希望警員上門幫忙，警員到場後趁兒子在房間睡覺時於客廳搜索，直接在神明桌下翻出改造短槍、彈匣以及7顆子彈，立刻到房間將人叫醒，但卻沒有發現毒品，男子當場質問母親「何必把事情搞成這樣」，還叫警員問母親槍枝來源企圖拖母親下水。

警方調查，40歲的邱姓男子平時與68歲鄭姓母親在北市南港區市場附近擺肉攤賺錢，但是邱卻因為染上毒品，儘管沒有攻擊人，但是卻經常與母親發生爭執，甚至無故大呼小叫，讓母親不堪其擾，決定大義滅親，在12日下午趁邱男熟睡之際，立刻通知北市警局南港分局同德派出所，派出所警員接獲電話立刻趕往邱男住處。

▲南港母大義滅親舉報愛子吸毒，警方沒查獲毒品，卻在神明桌下查獲槍彈。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後確認邱姓男子正在房間熟睡，確認活動地點除了房間就是客廳，就立刻展開搜索，當場在神明桌下找到改造槍枝、彈匣以及7顆子彈，搜索完畢後到房間叫醒正在熟睡的邱姓男子，警員在邱姓男子房間內沒有查獲毒品，但是邱坦承吸食K他命，所以直接將邱帶回派出所偵辦。

邱姓男子遭到警方逮捕之後，立即質問母親為何要將事情搞成這樣，母親難過表示，多次告誡兒子不要吸毒，但是兒子卻置之不理，且吸完毒品行為脫序，另外在神明桌下查獲槍彈，邱姓男子竟要警員去問母親槍枝到底是誰的，讓警員看了直搖頭，訊後依照《槍砲刀械彈藥管制條例》送辦。

▲母親舉報愛子吸毒，趁兒子熟睡報警處理，兒子被逮還質問母親，何必將事情搞成這樣。(圖／記者邱中岳翻攝）

警員指出，因為擔心兒子回來報復，警員也協助母親申請保護令，希望母親如果受到危害要立刻通知派出所警員，另外，槍枝部分初步檢驗具有殺傷力，為改造槍枝，儘管邱姓男子否認，也將採集槍枝外的指紋比對，確認是否曾經經過邱男之手。