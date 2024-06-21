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社會 社會焦點 保障人權

快訊／校門口死亡事故！騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三灣國中校門前今（21）日凌晨發生一起死亡事故。羅姓男子獨自騎機車在校門口路旁休息時，慘遭後方一輛轎車高速追撞後，羅男彈飛趴臥人行道昏迷，送醫宣告不治；肇事轎車闖禍後加速逃離現場，警方雖然鎖定車號前往涉嫌肇逃駕駛的南庄鄉住處，截至上午9時仍未尋獲肇逃人車。

▲三灣國中校門口前今凌晨發生死亡事故，騎士遭轎車撞肇事逃逸，幾乎失去生命跡象趴倒人行道。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲三灣國中校門口前今凌晨發生死亡事故，騎士遭轎車撞肇事逃逸，失去生命跡象趴倒人行道。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，今天凌晨零時34分左右，接獲通報指三灣國中校門口前、三灣往南庄方向車道有交通事故，救護人車抵達時，一名男子趴臥在人行道上，多次呼叫都無法應答、意識昏迷，初步發現後腦勺撕裂傷、左小腿擦傷，現場包紮止血、頸圈長背板固定，立即送往為恭醫院，可惜搶救後宣告不治。

警方調查，羅姓男子（60歲）深夜獨自騎機車要到南庄訪友，依據校門口前監視器畫面，事故前不知何故，暫停路旁休息約一分鐘後，慘遭肇事轎車高速衝撞，機車、零件噴飛數十公尺遠，羅也當場幾乎氣絕。

▲三灣國中校門口前今凌晨發生死亡事故，騎士遭轎車撞肇事逃逸，幾乎失去生命跡象趴倒人行道。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲三灣國中校門口前今凌晨發生死亡事故，騎士遭轎車撞肇事逃逸，幾乎失去生命跡象趴倒人行道。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方鎖定涉嫌肇事逃逸轎車車號，漏夜前往肇事車位於南庄鄉住處，警員登門訪查卻撲空，肇事車主並未在家、電話也連繫不上，不排除可能酒駕或車上有違禁品，才會心虛四處躲藏，警方正積極設法尋找肇事者下落。

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