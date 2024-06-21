iWIN再槓二次元　轉貼文章一年後被告散播猥褻物

▲近日有網友因一年多前曾轉貼二次元文章連結而遭提告，警方證實已通知作者及轉貼者前來說明。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「iWIN網路內容防護機構」2024年初通知各大網路平台下架二次元涉及兒少性影像圖片，瞬間引發軒然大波，而此事件在立法院召集衛福部、法務部及日本動畫、漫畫、電子遊戲與小說（ACGN）代表協會討論後，確認將保護虛擬創作自由，大眾原認為此事件圓滿落幕，近日卻有網友因一年多前轉貼文章連結而被提告散播猥褻物，警方證實目前已通知文章作者及轉貼者等2人前來說明，且若再接獲通報還會繼續通知當事人到案。

據了解，iWIN是在2013年8月由行政院依據《兒少法》46條召集各部會委託民間成立的機構，主要任務為防止兒童及少年接觸有害其身心發展之網際網路內容，工作內容則包括維護兒少網路安全環境、推動業者自律、宣導網路正確觀念、受理有害兒少內容之申訴等。

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而在iWIN成立的10年間，該單位舉辦多次兒少網路安全年會、夏日網安總動員等宣導活動，還多次受邀至等國外交流網路安全問題，長久以來深得家長信任，如今卻意外成為年輕族群的公敵。

▲被提告「散播猥褻物」的文章有在網頁列出18禁分級警告、打上重度馬賽克，網友們質疑iWIN作法是在變相警告二次元界。

2024年初，「iWIN」在網路平台發現疑似「二次元兒童色情」的內容，進而通報主管機關，由機關方通知網友及平台撤下相關內容，各大平台繪師們一時間風聲鶴唳，動漫產業人員及愛好者更質疑自己的創作與言論自由遭到侵害，並於公共政策網路參與平台發起連署，瞬間獲得2萬人附議。

群情激憤也引起立法院重視，民進黨立委蔡易餘等多名立委4月與衛福部、法務部以及ACGN相關團體召開協調會，最終確認iWIN不再限制虛擬人物，僅針對兒少性影像、真人繪製和AI生成擬真色情圖畫等3種情況管理，正當ACGN愛好者們鬆一口氣，以為自己心中的二次元淨土不受侵犯時，風暴卻再次襲來。

據了解，有網友因一年多前曾轉貼一篇聯合新聞網專欄「遊戲角落」文章而被提告「散布猥褻物」，被台北市婦幼隊通知到案說明，連該篇文章作者也難倖免於難，同樣成為被告。

▲蔡易餘等多名立委4月曾與衛福部、法務部以及ACGN相關團體召開協調會，主管機關看似尊重二次元界創作，實則仍在背後嚴打。

記者調查，該篇文章為2023年2月發表，內容為介紹台灣團隊新推出的機娘養成紳士遊戲續作《AI諾娃─機娘育成方程式2》，遊戲內容則圍繞在解開「異常仿生人」的記憶體謎團，而文章中擷取多張遊戲畫面，點進網頁便立刻有18禁年紀分級警告，露骨部分也打上重度馬賽克，網友們則紛紛表示不解，質疑二次元界仍遭變相警告。

知情人士透露，此現象恐也非iWIN本意，因為iWIN是「處理機關」，必須在接獲檢舉或投訴後才會有下一步動作，恐是衛道團體不滿協調結果，又不敢大刀闊斧挑釁立委或衛福部等公家機關，因而不斷向iWIN檢舉，才讓二次元界再度陷入人人自危的兩難局面。

衛福部保護司副司長郭彩榕受訪表示，iWIN接獲舉報的2起案例為舊案，全案已進入司法程序，衛福部未來會依照5月14日函釋的內容，動漫（含二次元創作）如內容含暴力、性虐待或人獸性交等而無藝術性、醫學性或教育性價值，將依刑法第235條散播猥褻物品罪加以處理。

而台北市婦幼隊也證實目前已通知該篇文章作者，及轉貼連結者等2人前來做筆錄，如再接獲通報，也會繼續通知其他當事人到案，但「散播猥褻物」為非告訴乃論罪，司法機關起訴與否則須由法院加以判定。

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