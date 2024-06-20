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骨質分秒流失！骨質疏鬆易導致骨折　醫曝「4321」自我檢測準則

▲張翊綺醫師表示，人體骨質30歲後隨年紀漸漸流失。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

翊綺醫師表示，人體骨質30歲後隨年紀漸漸流失。（圖／台東馬偕醫院提供）

記者王兆麟／花蓮報導

郭老太太已是九旬老婦，前一陣子早上起床要拿尿布時，用手支撐床板，唉唷一聲橈骨骨折，這一斷得將手用石膏固定三個月。台東馬偕骨科洪翊綺醫師表示，骨骼約在30歲時達到最高密度，之後便隨著年齡增長逐年減少。當骨質流失超過骨質新生速度時，就會發生骨質疏鬆症，早期骨質疏鬆症幾乎沒有任何症狀，通常只有在不慎骨折並就醫時才被發現。

▲張翊綺醫師表示，人體骨質30歲後隨年紀漸漸流失。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

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骨質檢查T值低於-2.5即是骨質疏鬆。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

骨質疏鬆症是全球第二大重要的流行病，50歲以上的女性中，因每三位就有一人因骨質疏鬆而骨折，而國人髖部骨折發生率是亞洲區第一，是一個不容忽視的問題。

▲張翊綺醫師表示，人體骨質30歲後隨年紀漸漸流失。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

洪醫師提出簡易骨鬆自我檢測4321準則：身高比過去少了4公分、身體靠牆時後頸與牆壁之間的距離大於3公分、肋骨的下緣與骨盆的距離小於2公分、背部1直疼痛。洪醫師呼籲民眾，若有以上情形，應儘快至醫院進行骨密檢測並接受治療。

▲張翊綺醫師表示，人體骨質30歲後隨年紀漸漸流失。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

預防骨鬆除注意鈣及維生素D的攝取，運動方面應增加阻力訓練。（圖／台東馬偕醫院提供）

一般民眾都知道身體要避免三高：高血壓、高血糖及高血脂，卻忽略還有一低即低骨密，也是身體的重要警訊。台東馬偕骨科洪翊綺醫師表示，當骨密T值介於-1至-2.5間就屬骨質流失階段，若低於-2.5則已是骨質疏鬆了。容易罹患骨質疏鬆症的族群，有三大類：停經後婦女（或大於65歲女性）、大於70歲男性及父母曾發生髖骨骨折者等。

另外，洪翊綺醫師指出，長期服用類固醇、罹患糖尿病、甲狀腺、類風溼性關節炎疾病者也要預防骨鬆問題。國人髖部骨折發生率是亞洲區第一，而據統計髖部骨折後一年，每5人有1人死亡、每20人有1人長期臥床。可見得因骨鬆性骨折造成的身體危害，及衍生的照顧問題，不僅影響個人也造成整個家庭的負擔。

▲張翊綺醫師表示，人體骨質30歲後隨年紀漸漸流失。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

洪翊綺醫師提供居家自我檢測骨質疏鬆症方法。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

洪翊綺醫師建議平日要注意鈣質及維生素D的攝取，鈣質需達1200 毫克、維生素D需達800 單位，可惜國人平均每天只吃鈣質400 毫克，嚴重不足。另外，阻力訓練也是必要的，可做前後弓箭步深蹲或原地慢跑，都是很好的強化肌肉及骨質的運動，每日20分鐘長期下來有很好的幫助。

▲張翊綺醫師表示，人體骨質30歲後隨年紀漸漸流失。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

最後洪醫師也提到，一般人對於軟骨及硬骨的誤解，所謂的退化性關節炎是指骨頭與骨頭間的軟骨退化，最常見的是膝關節的疼痛，治療包括藥物、關節腔注射玻尿酸增加潤滑效果、還有PRP治療，嚴重者可能須接受關節置換手術，市面上的保健食品有含葡萄糖胺都屬這類。

洪醫師說明，骨質疏鬆指的是硬骨中鈣質流失且骨骼品質下降，一般沒有症狀直到骨折發生，治療上是以減少骨質流失藥物及造骨促進二類藥品為主。簡而言之，退化性關節炎是軟骨出問題，骨質疏鬆症是硬骨出問題，兩種疾病的病因不同，治療方向當然也就不一樣。

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