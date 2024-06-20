全家搖搖茶吧「2款新品」！果茶加粉角、寒天爽喝　限時只要49元

▲全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」推出2款全新飲品，分別為「寒天甘蔗檸檬」與「夏芒粉角青茶」，即日起至6月25日前可享嚐鮮價49元。（圖／全家提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣炎熱，瞄準夏季水果系列酸甜清爽飲品廣受消費者喜愛，全家搖搖茶吧開賣「2款咀嚼系新品」，在果茶裡分別加了寒天晶球、芒果果肉及Q彈粉角，口感有夠療癒，喝起來又清爽不膩，即日起還可享嚐鮮價49元。

全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」全新推出2款咀嚼系新品，首推「寒天甘蔗檸檬」，使用冷鏈技術鎖住台灣在地甘蔗與檸檬的鮮美，搭配寒天晶球，口感超療癒，另一款為「夏芒粉角青茶」，能品嚐到愛文芒果果肉及Q彈粉角的多重口感，每一口都能享受果香與青茶茶香。

為慶祝這2款全新飲品上市，全家會員於6月25日前可享「寒天甘蔗檸檬」、「夏芒粉角青茶」嚐鮮價49元（原價65元）；另外，自即日起至7月9日購買全家指定果茶飲品，即免費贈送冰塊杯，方便民眾在炎炎夏日自行調製冰飲暢快喝。

▲全家酷繽沙2款經典黑炫口味與《波拉西亞戰記》聯名推出全新包裝。



而霸榜韓國下載及暢銷寶座的《波拉西亞戰記》正式在台開服，看好遊戲話題熱度，全家酷繽沙2款經典黑炫口味與《波拉西亞戰記》聯名推出全新包裝，凡於7月9日前購買聯名酷繽沙品項（經典黑炫咖啡／經典黑炫牛奶），即贈遊戲虛寶「一般追隨者契約(11次)*1」，再加贈全家限定「圖騰獸-獅子數位收藏卡」，贈品數量有限，玩家們千萬別錯過。

7-11則獨領超商通路之先，近日於全台逾6950間門市開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，以芒果冰沙為基底，加入芒果果肉搭配凍飲、椰果，口感超有層次，同時透過複合物料多合一、急速冷凍技術，不僅還原水果甜香，也讓門市作業簡單化，6月25日前至7-11門市購買還可享嚐鮮價75元（原價85元）。

▲7-11重磅開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，在香濃甜美的芒果冰沙裡加了芒果肉、凍飲與椰果，口感大滿足。（圖／7-11提供）

