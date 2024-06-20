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噁外送員專「搭訕大奶妹」！偷拍胸部上傳YT　開課1堂收7990元　

外送員YouTuber搭訕身材姣好的女子。（圖／翻攝YouTube，下同）

▲外送員YouTuber搭訕身材姣好的女子。（圖／翻攝YouTube，下同）

圖文／CTWANT

近日一位YouTuber「XX先生」遭人控訴，他在YT上傳搭訕女子的影片，還在標題以「大奶」等文字物化女性，甚至開搭訕課一堂收7990元。更有網友稱，該名YouTuber是一名外送員，在送餐空檔搭訕，連未成年高中女都不放過，遭網友批根本是噁男。

據《記者爆料網》報導，「XX先生」是一名淡水外送員，自稱是「搭訕大師」利用送餐空檔搭訕正妹，也沒經他人同意上傳，還開班授課，一堂收費7990元。

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YouTuber還開班授課教搭訕。

▲YouTuber還開班授課教搭訕。

爆料人指出，雖然女子臉都打馬賽克，但胸部遭特寫，連未成年的高中生都入鏡，而XX先生大多出現淡水、紅樹林、竹圍捷運站附近，專挑年輕身材好的女子，假問路真搭訕，還追到家門口，許多人都不知道自己成為主角。

爆料民眾說，許多被騷擾的女子都說要檢舉XX先生，也希望受害者能對該名男子提告，一名輔大女生更創自治安全小隊，抵制「XX先生」的PUA行為，也希望校方重視這問題。

該名YouTuber在臉書上發文，「所有影片經女生同意拍攝上傳，走在街上看到自己喜歡的類型女生，一定要上前搭訕，因為錯過了機會就不會再出現第二次，說不定女生剛好也喜歡你這個類型的男生。」

外送員專「搭訕大奶正妹」遭批噁男　開課一堂收7990元　

▲爆料者稱，許多女子不知自己入鏡。

據悉，該名YouTuber去年就因為PUA群組上新聞，警方說，如果搭訕、騷擾等行為讓人不舒服，最重可罰10萬，而該名YouTuber持續更新影片，目前有超過2300人訂閱。

▲▼ 。（圖／）

▲該頻道影片觀看人數不多。

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