　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委問「兩國論」　卓榮泰：飛到大陸是從中華民國飛到中華民國嗎？

▲▼立委許宇甄質詢 立法院審查覆議案 卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委許宇甄質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（19日）至立法院針對國會改革覆議案進行報告並備詢，國民黨立委許宇甄針對主權議題問卓榮泰「何謂自由地區與大陸地區？」，卓榮泰表示，他知道許要講的是大陸跟台灣都是中華民國，他則反問「4月份很多委員從這裡（台灣）飛到大陸去，難道是從中華民國飛到中華民國嗎？」

許宇甄質詢時提及，憲法增修條文前言，因應國家統一前之需要，依照憲法第27條第1項第3款及第174條第1款之規定，增修本憲法條文，而憲法增修條文11條規定，自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定，也就是兩岸人民關係條例。許問卓，何謂「國家統一前」？何謂「自由地區與大陸地區」？

卓榮泰說，他知道許要講的是大陸跟台灣都是中華民國。許問「那院長您認為呢？」卓說，「你認為呢？我認為如果是這樣的話，那4月份很多委員從這裡飛到大陸去，難道是從中華民國飛到中華民國嗎？」許則說，中華民國有分自由地區與大陸地區，這是我國憲法的規定，卓身為中華民國行政院長應該不會否認吧。卓回應，中華民國目前的治權只及於台澎金馬。

許宇甄說，「賴總統說兩岸互不隸屬，你認為是兩岸互不隸屬還是兩國互不隸屬」；卓表示，「是中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。許問，所以這是指「一個中國各自表述」的意思嗎？卓停頓了一下，「這不是…哪有一個中國的問題，是中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。許再問卓，「您的意思是兩國互不隸屬？」，卓回，中華民國就是主權獨立的國家。

許追問，中華民國是主權獨立的國家，所以包含自由地區與大陸地區，這不就是憲法所規定的嗎？卓榮泰仍重提，「我從來不認為台北飛到大陸去，是從中華民國飛到中華民國，不是吧！絕對不是這樣子吧」！許宇甄反問，「那請問你從台北飛到高雄、台北飛到澎湖，也是中華民國飛到中華民國啊」卓榮泰則認，「那是中華民國飛到中華民國」，但「委員飛過去大陸，是從中華民國飛到中華民國嗎，不是啊」。

許宇甄再度詢問，從台北飛到桃園、澎湖，算不算中華民國飛到中華民國，卓仍堅稱，「當然是，但飛到大陸就不是了啊！」

ET快訊
快訊／持大麻緩起訴確定！Joeman首發聲
快訊／孫安佐經紀人移送北院　鏡頭前狂喊「被警察妖魔化」
台積電破紀錄！今砸近3億護盤　每股均價972.15元
孫安佐經紀人起底！　當過AV男優、選立委
快訊／Joeman持有大麻判決出爐！
快訊／孫安佐經紀人涉持火槍、毆警！　最新移送畫面曝
快訊／孫安佐經紀人背景曝　不服被上銬逮捕聲請提審
陳妍希、陳曉「最後合體畫面」曝光　同框0互動
淋浴間太窄！英女大生乳環勾到門　「乳頭被撕成兩半」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委問「兩國論」　卓榮泰：飛到大陸是從中華民國飛到中華民國嗎？

假的！竟敢用國防部名義行騙　拿假問卷套個資

被問對覆議案是否有信心？卓榮泰急拉票　王鴻薇秒打臉：我不會支持

藍鷹對青鳥！週五表決覆議案　國民黨號召支持者挺國會改革

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

王世堅轟郭智輝「自走砲」　媒體人揭原因：警告賴清德對核電死心

綠黨團對國會改革釋憲結果「高度信心」　指倒閣主動權在「藍白」

午後大雨澆不熄青鳥　卓榮泰：聽到喇叭聲跟打雷聲實在於心不忍

轟賴清德3委員會「搞錯民生方向」　羅智強：複製蔡英文無能悲劇

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

國道聯結車爆胎連撞2車　小黃慘遭夾擊車變廢鐵

藍委問「兩國論」　卓榮泰：飛到大陸是從中華民國飛到中華民國嗎？

假的！竟敢用國防部名義行騙　拿假問卷套個資

被問對覆議案是否有信心？卓榮泰急拉票　王鴻薇秒打臉：我不會支持

藍鷹對青鳥！週五表決覆議案　國民黨號召支持者挺國會改革

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

王世堅轟郭智輝「自走砲」　媒體人揭原因：警告賴清德對核電死心

綠黨團對國會改革釋憲結果「高度信心」　指倒閣主動權在「藍白」

午後大雨澆不熄青鳥　卓榮泰：聽到喇叭聲跟打雷聲實在於心不忍

轟賴清德3委員會「搞錯民生方向」　羅智強：複製蔡英文無能悲劇

持大麻緩起訴確定！　Joeman首發聲：未來會做更多公益的事情

魏碩成降二軍結束上半季　兄弟新註冊左投陳柏均可能上一軍

快訊／孫安佐經紀人移送北院　鏡頭前狂喊冤「被警察妖魔化」

愛妻被碾斃！隔天「肇事者在同一條路開過去」　他曾氣到想報復

神秘巨石重建天日！憑空再現內華達沙漠「和4年前一模一樣」

賓士大陸下殺5折「最高砍近百萬」！自主品牌猛攻BMW＆Audi也扛不住

嘉義高架化工程電纜遭竊　台鐵急報警：有人偷剪

台積電破紀錄！今砸近3億護盤　每股均價972.15元

台積電市值逼近「1兆美元」！　全球排名第8

汪小菲再婚「首公開帶妻見張蘭」　婆媳互動曝光…Mandy主動獻紅包

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

政治熱門新聞

最新民調　三黨立委滿意度全受創

快訊／馬祖上校大隊長被爆酒後性騷女官　國防部：記兩大過調離現職

即／閃電劈中飛機聽到爆破聲！謝長廷在機上

午後大雷雨狂轟！「青鳥」冒雨聚集立院外

第三勢力要角遭妻家暴！　竟跟黃國昌有關

快訊／花蓮空軍基地F-16V緊急降落　空軍曝原因：人機均安

質詢火藥味濃！傅崐萁爆氣拍桌　卓榮泰酸：藐視國會了嗎？

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

謝長廷「班機遭雷擊」臉書發照！　腦海浮現走馬燈

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

妻用「黃國昌」羞辱他！　第三勢力要角錄音內容曝光

中共核潛艦上浮現蹤台海　軍方前官員斷言出問題：不浮上來會出事

美對台最新軍售「攻擊無人機飛彈系統」達116億元　國防部感謝

快訊／賴清德將成立氣候變遷委員會　童子賢入列

更多熱門

相關新聞

被問對覆議案是否有信心？卓榮泰急拉票　王鴻薇秒打臉：我不會支持

被問對覆議案是否有信心？卓榮泰急拉票　王鴻薇秒打臉：我不會支持

立法院今（19日）邀請行政院長卓榮泰說明覆議案並備詢。國民黨籍立委王鴻薇質詢時問卓榮泰，對於覆議案過關是否有信心？卓向王說，「我很珍惜委員這一票，委員支持，我更有信心」，不過，馬上被王鴻薇打臉，「我不會支持」。

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

綠黨團對國會改革釋憲結果「高度信心」　指倒閣主動權在「藍白」

綠黨團對國會改革釋憲結果「高度信心」　指倒閣主動權在「藍白」

午後大雨澆不熄青鳥　卓榮泰：聽到喇叭聲跟打雷聲實在於心不忍

午後大雨澆不熄青鳥　卓榮泰：聽到喇叭聲跟打雷聲實在於心不忍

卓榮泰質詢一招反擊傅崐萁！　林俊憲讚：小看卓將是藍白最大誤判

卓榮泰質詢一招反擊傅崐萁！　林俊憲讚：小看卓將是藍白最大誤判

關鍵字：

兩國論卓榮泰中華民國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

挖到遺跡停工！台積電回應了

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

即／孫安佐經紀人毆警　再加妨害公務罪

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面