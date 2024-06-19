藍委問「兩國論」　卓榮泰：飛到大陸是從中華民國飛到中華民國嗎？

▲立委許宇甄質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（19日）至立法院針對國會改革覆議案進行報告並備詢，國民黨立委許宇甄針對主權議題問卓榮泰「何謂自由地區與大陸地區？」，卓榮泰表示，他知道許要講的是大陸跟台灣都是中華民國，他則反問「4月份很多委員從這裡（台灣）飛到大陸去，難道是從中華民國飛到中華民國嗎？」

許宇甄質詢時提及，憲法增修條文前言，因應國家統一前之需要，依照憲法第27條第1項第3款及第174條第1款之規定，增修本憲法條文，而憲法增修條文11條規定，自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定，也就是兩岸人民關係條例。許問卓，何謂「國家統一前」？何謂「自由地區與大陸地區」？

卓榮泰說，他知道許要講的是大陸跟台灣都是中華民國。許問「那院長您認為呢？」卓說，「你認為呢？我認為如果是這樣的話，那4月份很多委員從這裡飛到大陸去，難道是從中華民國飛到中華民國嗎？」許則說，中華民國有分自由地區與大陸地區，這是我國憲法的規定，卓身為中華民國行政院長應該不會否認吧。卓回應，中華民國目前的治權只及於台澎金馬。

許宇甄說，「賴總統說兩岸互不隸屬，你認為是兩岸互不隸屬還是兩國互不隸屬」；卓表示，「是中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。許問，所以這是指「一個中國各自表述」的意思嗎？卓停頓了一下，「這不是…哪有一個中國的問題，是中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。許再問卓，「您的意思是兩國互不隸屬？」，卓回，中華民國就是主權獨立的國家。

許追問，中華民國是主權獨立的國家，所以包含自由地區與大陸地區，這不就是憲法所規定的嗎？卓榮泰仍重提，「我從來不認為台北飛到大陸去，是從中華民國飛到中華民國，不是吧！絕對不是這樣子吧」！許宇甄反問，「那請問你從台北飛到高雄、台北飛到澎湖，也是中華民國飛到中華民國啊」卓榮泰則認，「那是中華民國飛到中華民國」，但「委員飛過去大陸，是從中華民國飛到中華民國嗎，不是啊」。

許宇甄再度詢問，從台北飛到桃園、澎湖，算不算中華民國飛到中華民國，卓仍堅稱，「當然是，但飛到大陸就不是了啊！」