日男大生打工狂偷水壺「體液加料」！　女同事聞噁味逮人

▲ 男大生在女同事水壺裡加料。（示意圖，翻自prtimes.jp）

圖文／鏡週刊

日本奈良縣奈良市有一名21歲男大生，先前在一間補習班打工，卻偷遍許多女同事的水壺「加料」，把尿液、唾液加入女同事的水壺中。其中有一名女受害者察覺到噁心氣味，於是蒐證逮人報警。

據日本《朝日新聞》報導，這名男大生先前在奈良一間補習班打工，擔任兼差講師，不過就在去年12月到今年4月間，至少有15次偷拿多名女同事的水壺、飲料寶特瓶等，到大樓的男廁內偷偷「加料」，將尿液與唾液混入女同事的瓶子裡。

後來一名受害者發現水壺味道不對勁，也察覺到男嫌行為怪異，於是裝設小型攝影機蒐證，果然拍到男子偷偷打開女同事的包包、拿水壺的樣子，才趕緊報警處理。警方也從男子的手機裡，發現男子將異物混入水瓶中的影片。

奈良縣警在本月18日，依器物毀損罪與暴力行為等罪，將男子逮捕歸案。男子被捕後承認犯行，目前全案已進入司法程序偵辦中。

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