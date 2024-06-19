驚險片！機車鬼切遭保時捷追撞　女騎士噴對向險被小黃輾過

記者邱中岳／台北報導

北市中正區在日前1名女騎士為了貪快，沒有依照規定2段式左轉，直接切入內車道企圖左轉，後方的保時捷休旅車駕駛發現已經來不及，將女騎士撞飛倒臥小黃前，險些2度遭輾，整個過程也被監視器畫面拍了下來。

警方調查，26歲的王姓女騎士，日前騎車行經北市中正區重慶南路3段，至廈門街114巷口左轉，但是未依照規定2段式左轉，而是直接將機車騎至內車道並且在路口準備左轉，導致後方37歲虞姓駕駛煞車不及直接追尾撞上王姓女騎士。

▲北市機車女違規左轉，遭保時捷休旅車追撞，導致女騎士當場彈飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓女騎士被撞後當場彈飛倒地，連安全帽也被甩了出去，整個人頭部有腦震盪以及四肢多處擦挫傷，機車則是撞到對向的小黃，王女也躺在小黃前險些遭輾過，警消到場後緊急將人送往醫院救治，所幸經過包紮後並無大礙，警方也對3人進行酒測。

3人經過酒測後，確認酒測值為0，警方後續也調閱監視器，初步研判為王女違規左轉導致車禍發生，事後也繪製現場事故圖送交通大隊鑑驗，以釐清相關肇事責任。

▲女騎士違規左轉遭保時捷休旅車追撞，整個人彈飛險些遭對向小黃撞上。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，王女向警方表示，當時要趕往公司處理事情，所以才會違規左轉，虞姓保時捷駕駛則是要往永和方向，北市警局中正第二分局呼籲，駕駛人於道路上行駛時，應依標誌、標線及號誌之指示行駛，如有兩段式左轉標誌，機車應依標誌指示進行兩段式左轉。